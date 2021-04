Oltre 40.000 studenti hanno partecipato agli eventi di Orientamento Unibo, con ragazzi collegati da tutto il mondo

L’orientamento universitario dell’Alma Mater, quest’anno, si è fatto in tre: dopo i Virtual Open days dei primi di febbraio che ha visto collegarsi quasi 6.000 ragazzi da 120 paesi per conoscere l’offerta formativa internazionale, e la due giorni sulle Lauree e Lauree a ciclo unico dei primi di marzo che ha accolto circa 26.000 studenti collegati da tutte le regioni d’Italia, si è concluso ieri, 20 aprile, Magistralmente, l’evento dedicato ai soli corsi di Laurea Magistrale Unibo.

Una giornata online che ha accolto circa 10.000 studenti che hanno potuto scoprire i 133 corsi di Laurea Magistrale attraverso le presentazioni in diretta live per ambito e con la possibilità di parlare e interagire con circa 1200 relatori, tra docenti, tutor e personale di Ateneo, a disposizione per dubbi e chiarimenti.

I tre eventi di orientamento Unibo hanno totalizzato, quindi, un record rispetto agli anni scorsi e agli eventi in presenza: oltre 40.000 studenti interessati al mondo Alma Mater si sono collegati da casa, hanno assistito a oltre 2000 eventi e parlato con più di 3000 relatori tra docenti e personale di Ateneo, alla scoperta dell’Università di Bologna