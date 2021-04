Parchi tematici. Petitti: “Riapriamo subito, sbagliato rimandare a luglio, danno economico per la Romagna “

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, reputa “sbagliata la scelta del Governo di rimandare la riapertura dei parchi tematici a luglio, così in là. Trattandosi di un ambiente all’aperto, non capisco la ragione di questa dilatazione dei tempi, dal momento che, finalmente, anche tante altre attività si apprestano a riaprire le porte, proprio in virtù del fatto che il Covid, all’esterno, si trasmette con maggiore difficoltà. Con protocolli adeguati penso sia fattibile coniugare la ripartenza dei parchi tematici con la tutela della salute del pubblico, a partire da un contingentamento degli ingressi, in linea con quanto fatto lo scorso anno”.

“La campagna vaccinale sta proseguendo e le regole per arginare i contagi ci sono. Spero davvero che il Governo possa rivedere la decisione e sciogliere il nodo. Per la Romagna, un’apertura così tradiva, comporterebbe un danno economico non da poco, dietro al quale ci sono famiglie, lavoratori e tanti giovani. Mi associo alle richieste di questa categoria” conclude Petitti.