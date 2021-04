Podi e piazzamenti per l’Atletica Ravenna alla ripartenza della stagione outdoor

L’atletica leggera romagnola è ripartita con le gare in outdoor, all’aperto, ed Atletica Ravenna ha risposto con ottime prestazioni e grande partecipazione. Lo scorso week la società ravennate ha portato in pista 32 atleti in tre categorie: cadetti, allievi e master.

Al Meeting NextMedia di Cesena, erano impegnati i cadetti (under 16) delle province di Ravenna, Forlì e Cesena. La gara, valevole per i Campionati di Società, è stata di grande richiamo per i nostri giovani atleti, impazienti di poter calzare nuovamente le scarpette chiodate, dopo la pausa “da zona rossa”. Grande soddisfazioni per il primo posto nei 300 piani per Enrico Ricci; record personale con 37.8, quinta prestazione nazionale di categoria stagionale. Ricci ha bissato il successo vincendo anche la gara di salto alto, con 1,60.

Entusiasmo a mille nelle staffette 4×100 cadette: 1°, 2° e 3° posto per le tre staffette dell’Atletica Ravenna; rispettivamente queste le composizioni: 1ª Mercuriali-Piccinini-Minghetti-Santagata; 2ª Santangelo, Taila Colarossi, Ronchi, Bonomo; 3ª Dradi, Marocchi, Scala Nati. Un altro podio, 2° posto per la staffetta 4×100 cadetti (Mazzotti, Magnani, Alessandrini, Pezzani). Giulia Alberani ha ottenuto due splendidi podi: 2ª sia nel salto in alto (1,35) che nel triplo (8,88); sempre nel salto triplo 3ª la compagna di squadra Sonia Scaglione (8,48). Negli 80 piani 3° posto per Maddalena Soglia (con 11.00 netti). Podio anche nel mezzofondo, nei 1000 con il 3° posto di Francesco Peccerillo, e nei lanci con Enrico Vernarelli 3° nel giavellotto.

A Faenza erano invece di scena i Campionati Regionali di Prove Multiple, assoluti e allievi. Le tre eptatlete giallorosse Matilde Dini, Giulia Guberti e Giada Alberani (cat. allieve) hanno ottenuto un bel podio, la 2ª piazza nella classifica a squadre, nei campionati di società; hanno ottenuto rispettivamente il 6°, 8° e 9° posto individuale. Le gare si sono svolte naturalmente rispettando i protocolli di sicurezza indicatii della Federazione Italiana di Atletica Leggera, senza pubblico, ma con tanto entusiasmo da parte delle ragazze e dei ragazzi in gara. Sempre a Faenza, nel meeting riservato alle categorie Master, hanno gareggiato quattro atleti dell’Atletica Ravenna: Federica Oliani, vincitrice dei 100 donne con 15.00; Giampaolo Gentilucci 3° nei 400 uomini con 1:15.50; Gerardo Guarini 6° sempre nei 400 uomini con 1:17.94 ed infine nei 1500 donne 10ª Sara Borghesi con 7:12.12. La stagione outdoor proseguirà il prossimo week-end con gli appuntamenti di Ravenna per i cadetti e Modena per gli assoluti.