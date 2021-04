Conferenza di Ivan Simonini per Tessere del 900 su Cordula Poletti, la prima dantista femminista

Domani venerdì 23 aprile, alle 18.30, in diretta Facebook sulla pagina di Tessere del 900 e su Zoom si terrà la conferenza del Professor Ivan Simonini su Cordula Poletti, la prima dantista femminista. Cordula “Lina” Poletti nata a Ravenna nel 1885, poetessa e scrittrice, ha attraversato in maniera originale il ‘900, distinguendosi per i suoi atteggiamenti anticonformisti e antiborghesi. Ebbe una travolgente passione amorosa con la scrittrice Sibilla Aleramo e con un’altra grande donna: Eleonora Duse. Testimoni di eccezione di queste vicende furono personaggi come Gabriele D’Annunzio, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannstahl e Isadora Duncan.

Cordula Poletti si dedicherà con altrettanta passione alla poesia prendendo a modello il D’Annunzio antiasburgico e decadente, risponderà all’appello patriottico che chiama a raccolta gli artisti e vede nella Grande Guerra un riscatto nazionale. Comporrà poemi irredentisti ed interventisti come il Poemetto della Guerra (1918) in cui esprime appieno la sua combattività. Rimase sempre intellettualmente legata a Ravenna e al suo sposo/complice Santi Muratori, direttore della Biblioteca Classense.

A Dante dedicò il suo maggiore impegno critico tramite alcune memorabili Lecturae Dantis: il XXXIII Canto del Paradiso letto nella sala di Dante in Classense il 9 maggio 1920, poi i Canti di Matelda del Purgatorio nel 1923, inoltre Stazio nella Divina Commedia nel 1931 e Pier delle Vigne (Inferno XIII) nel 1936. In tali letture delinea la raffinatezza delle figure femminili Beatrice e Matelda e delle guide spirituali Virgilio e Stazio sottolineandone il vigore dei sentimenti, dell’amore e dell’amicizia.

Cordula, come afferma Simonini nel suo articolo pubblicato sugli Annali di Libro Aperto 2021, è uno dei protagonisti più interessanti del ‘900 ravennate ed italiano non solo per il suo anticonformismo, ma anche per essere sempre rimasta nel solco, classico e avanguardista a un tempo, della più nobile tradizione occidentale: greca, latina e cristiana.

Ivan Simonini, editore e scrittore, è presidente dal 2018 del comitato scientifico dell’Associazione Culturale Tessere del ‘900. Appassionato studioso di Ravenna e di Dante ha pubblicato di recente la seconda edizione riveduta, accresciuta e capovolta del suo libro I mosaici ravennati nella Divina Commedia. Dagli ultimi canti del Paradiso ai primi dell’Inferno in 111 visioni (Edizioni del Girasole Ravenna 2021).