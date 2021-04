Buon Vivere ON: lunedì 26 aprile la rassegna inaugura con l’autrice Nicoletta Verna

Apre lunedì 26 aprile alle 18.30 con Nicoletta Verna la tappa primaverile BV ON: in diretta dai canali social e sul sito di Terra del Buon Vivere l’autrice dialogherà con il giornalista Corrado Ravaioli per presentare il suo nuovo romanzo “Il Valore affettivo” (Einaudi, 2021). L’incontro con l’autrice, inizialmente previsto a maggio, diventa l’apertura della rassegna di aprile proprio per il grande riscontro ricevuto dal pubblico alla notizia del lancio di questa nuova puntata del Buon Vivere.

Una tappa del percorso che, non a caso, sceglie di partire da una delle giovani scrittrici più promettenti del panorama letterario italiano, per valorizzare i talenti emergenti in chiave Femminile Plurale e per dare sempre più spazio a nuove voci e originali punti di vista. Come sempre la programmazione parte dall’ascolto e dagli spunti ricevuti dal pubblico con l’obiettivo di animare riflessioni e confronti.

Nel suo nuovo romanzo “Il Valore affettivo” (Einaudi) la Verna racconta la storia di Bianca innestando, come recita la menzione speciale della Giuria Premio Calvino 2020: “Un ritmo magnetico, che travolge e sorprende, Nicoletta Verna scrive un indimenticabile romanzo familiare, nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una forma di redenzione”.

La programmazione degli incontri con gli autori proseguirà con il calendario già presentato e con la programmazione martedì 11 maggio del nuovissimo libro di Ilaria Gaspari in uscita per Einaudi il 7 maggio, martedì 25 con “Sembrava Bellezza” (Mondadori, 2021) di Teresa Ciabatti e martedì 8 giugno con Jennifer Guerra “Il capitale amoroso” (Bompiani, 2021).