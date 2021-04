ANPI Brisighella: Recuperare i valori del 25 Aprile

Il primo 25 aprile fu festeggiato nel 1946, un anno dopo l’insurrezione generale proclamata dal CLN Alta Italia contro i nazifascisti, annuncio della Liberazione d’Italia a pochi giorni dalla fine della guerra in Europa.

Questa è la ricorrenza storica; questa è per sempre e per tutti la festa civile della risorta nazione italiana; questa è l’eredità morale consegnata: “a chi c’era, a chi non c’era e anche a chi era contro (Bulow)”.

Le parole del Presidente della Repubblica non possono essere equivocate. Non sono opinioni ma la sintesi dei fatti che segnano lo spartiacque netto e indelebile tra la fine del fascismo e la nuova democrazia.

Come ANPI di Brisighella continuiamo a ribadire questi stessi concetti, a difendere queste basilari verità dai mai sopiti tentativi di manipolare la storia; continuiamo a ricordare e onorare in ogni occasione quanti caddero su questa nostra terra, vittime dell’oppressore nazifascista.

Continuiamo e continueremo perché ancora ce n’è bisogno. Proprio a cominciare da Brisighella, dove addirittura rappresentanti delle istituzioni democratiche locali commemorano le camicie nere cadute, calpestando così il valore di tutte le vittime delle milizie repubblichine.

Continuiamo perché ce n’è tanto e anche troppo bisogno. Non solo per fermare questi e altri rigurgiti autoritari, sovranisti e neofascisti, oggi più o meno camuffati. Ma anche per rinnovare l’antico legame ai valori più profondi di libertà, giustizia e pace che la Resistenza ci ha insegnato a perseguire e difendere.

Continuiamo anche piuttosto per rigenerare – vecchie e nuove generazioni insieme – esperienze e speranze collettive, perseguire obiettivi comuni con azioni concrete e incisive per il presente e oltre.

Le condizioni della tragedia in cui siamo immersi da oltre un anno sono da più parti paragonate a quelle di una guerra; di una guerra per molti concittadini molto, molto dura. Sappiamo di tanti vicini, conoscenti, amici da tempo malati, soli, isolati, disoccupati, impoveriti, sfiduciati e stanchi …

Immaginiamo ora le condizioni della stragrande maggioranza degli antifascisti durante i venti anni della dittatura. Anche quando esiliati, confinati, carcerati; quando separati dagli affetti, isolati dalla vita civile, privati di ogni forma di libera espressione; anche quando torturati e violentati: dovunque fossero e comunque fossero ridotti, riuscirono quasi sempre – gli uni con gli altri – a mantenere, a sviluppare e a far prevalere le ragioni morali e politiche della speranza, della resistenza (oggi si usa spesso il concetto, non del tutto analogo, di resilienza) e della lotta per il tanto e il quanto fu necessaria.

Fecero tutto questo nonostante tutto fosse loro contro e … “senza alcuna luce in fondo al tunnel”.

Restando nella metafora della guerra, crediamo si possa riprendere il senso pieno e attuale del 25 aprile a partire da questa stessa pandemia, prima epifania universale di ciò che ha via via stratificato la guerra suicida dell’uomo contro la Terra e contro la sua stessa umanità. Guerra fatta di saccheggio e distruzione dell’ambiente, di sconvolgimento degli ecosistemi naturali e biologici. Guerra di egoismi e prevaricazioni dell’uomo sull’uomo.

Se tutto questo è vero, se tutto questo è il presente e se tutto questo è il punto di non ritorno, quale è il valore attuale, il significato, il peso, lo spazio delle nostre antiche tre parole: libertà, giustizia e pace?

Partiamo dalla pace. Guerre e guerriglie sono sempre lì, come prima e più di prima. Solo che si combatte e si muore con le mascherine. Le guerre in armi non hanno conosciuto alcuna tregua. Quelle scientifiche, tecnologiche, economiche, commerciali e quant’altro si sono addirittura espanse con maggiore aggressività. Eppure la speranza di pace non è morta. “Andrà tutto bene” l’abbiamo scritto coi coloro dell’arcobaleno, i colori della bandiera della pace. E tra le tantissime vittime abbiamo anche le tante che hanno lottato, magari senza mascherina, per aiutare altre persone. Testimoni di una volontà di pace che non si arrende. Per tutti costoro il 25 aprile 2021 è speculare ma identico nella sostanza a quello dei liberatori nel 1945.

Questo ci richiama immediatamente alla giustizia. Una giustizia offesa anzitutto da queste tante vittime “ingiuste”. Ma anche dalla mancata o iniqua redistribuzione delle risorse, non ultima la mancanza della dose personale di vaccino anti covid-19 a danno di miliardi di persone. Miseria, diseguaglianza, incapacità non sono prodotti per caso o per sfortuna, ma sono il prodotto di tanti egoismi, inganni e sopraffazioni. Anche se fossimo davvero tutti sulla stessa barca, non per tutti stiamo preparando le scialuppe. Inoltre, non solo non rinunciamo a regole commerciali (brevetti, diritti, produzione, distribuzione) quando inique se non disumane, ma anche teorizziamo e osanniamo il primato dell’individuo sul tutto: prima l’occidente … prima gli italiani … prima i padani … prima i romagnoli … prima i brisighellesi … prima il bacello … prima IO! Avessero pensato così anche i Maiellini, non avremmo conosciuto il dono gratuito della nostra liberazione.

Veniamo infine alla libertà. Con la stessa parola si indicano tante cose, anche lontanissime tra loro. Oggi abbiamo nonni che “non sono liberi” di andare dai nipoti, e viceversa. Giovanissimi che “non sono liberi” di costruirsi serate con spritz collettivo. In tanti abbiamo accettato obblighi e divieti impensabili dal 1946 ai giorni nostri, ma non impensabili fino a quel lontano 24 aprile 1945.

Credevamo di avere salvaguardato le nostre libertà da (dalla miseria, dalla ignoranza, dalla malattia …). Ma così non è, e la pandemia rimette in gioco la nostra capacità di rigenerare qui e ora la fruizione di tali libertà attraverso la tenuta dei diritti universali della persona umana uniti ai diritti costituzionali dell’intero popolo.

Credevamo di aver ampliato le nostre libertà di (essere, pensare, dire, fare, baciare …). Ma così non è, e la pandemia semmai ha contribuito a rivelare quanto sia condizionata ogni quotidiana esistenza. Anche nelle nostre scelte in apparenza libere (di lavoratori, viaggiatori, consumatori …) vediamo quanto sia illusoria la regola liberista che pone il confine della libertà propria sulla soglia della libertà altrui. A questo livello ci sarà sempre uno più furbo o più forte capace di spostare ogni confine a proprio vantaggio.

La libertà ricevuta dalla Resistenza non era solo libertà da o libertà di ma anche e piuttosto libertà per: uno scopo, un valore, un diritto, un progresso sociale. Unica condizione era che fosse di tutti e per tutti.

I comportamenti privati e pubblici, istituzionali e informali, individuali e collettivi emersi in questa vicenda della pandemia ci stanno mostrando alcune cose: che ogni libertà non è acquisita una volta per tutte; che ogni libertà non è vera se non quando è accessibile a tutti; che la sua misura di autocontrollo è nell’equità. Diversamente quella che intendiamo per libertà si trasforma in arbitrio, sopruso, prevaricazione, violenza.

Il nostro 25 aprile 2021 è l’invito a ritrovare motivi e capacità per ricostruire le nostre libertà per qualcosa. La prima che ci viene in mente è quella per la nostra democrazia: una democrazia sempre più formale e apparente, per questo sempre più debole e malata. Nella deriva di questa pandemia la nostra democrazia sostanziale si ritrova ferita e vilipesa: la propaganda prevarica la verità, la percezione sovrasta la realtà dei fatti, la narrazione manipola ogni vicenda. Le responsabilità risiedono ad ogni livello, e poche sono le persone che ancora resistono e in qualche modo si oppongono. Abbiamo ridotto la democrazia al solo esercizio del voto, calpestando il ruolo delle istituzioni e l’equilibrio dei poteri. Bisogna tornare al quel 25 aprile 1946, tornare a incontrarsi, tornare a camminare insieme. Anche con le mascherine.

Buon 25 aprile 2021

ANPI Brisighella