A Ca’ di Malanca il 25 aprile manifestazione virtuale interattiva

Solitamente il 25 aprile ci si ritrova in molti a Ca’ di Malanca per celebrare la Festa della Liberazione, ma nel rispetto delle norme anti-covid quest’anno non sarà possibile festeggiare insieme in presenza.

Tuttavia, non vogliamo mancare questo appuntamento, vogliamo comunque sentirci vicini e dare a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di partecipare, in collegamento Facebook/Cà di Malanca.

Il programma inizierà alle ore 13.30 con la Musica Resistente di Bellaciaotrio e proseguirà alle ore 14 con l’alzabandiera, a cui seguiranno gli interventi di Niccolò Bosi presidente del Consiglio comunale di Faenza, di Roberto Visani presidente del Consiglio comunale di Imola e di Franco Conti a nome dell’Associazione Ca’ di Malanca.

Dalle ore 14.30 alle 17.30 “Parole di Liberazione”. L’evento “Parole di Liberazione” permetterà di interagire con la manifestazione inviando parole, slogan, brevi testi dedicati alla Liberazione e alla Resistenza. Verranno visualizzati e resi patrimonio di chi parteciperà con il collegamento virtuale.

Per conoscere le modalità di partecipazione è sufficiente telefonare al 389 6136611, oppure visitare il sito www.camalanca.it