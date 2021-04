Consulta Antifascista Provinciale di Ravenna: stop al revanscismo fascista in corso in Italia e nel mondo

Il 25 Aprile è data storica che segna la conquista della libertà, il riscatto dell’Italia dall’infame dittatura fascista, dalla criminale occupazione nazista e che sancisce la nascita d’una democrazia avanzata confermata dalla vigente Costituzione. Una data insopprimibile che deve far riflettere gli italiani di fronte al revanscismo fascista in corso in Italia e nel mondo. Con l’ideologia fascista i conti non sono ancora chiusi in Italia per la storica responsabilità di chi governò per decenni, perchè non sviluppò diffuse iniziative culturali e politiche contro di essa nonostante le sollecitazioni di più ambienti culturali e politici. Oggi siamo di fronte a tale rinnovata fenomenologia, da non sottovalutare perché molto pericolosa per la democrazia in quanto è al servizio dei potentati reazionari che vogliono eliminare le Costituzioni antifasciste per imporre regimi oligarchici funzionali agli interessi delle loro politiche neo-liberiste, in primis delle multinazionali.

Occorre promuovere una vasta ed approfondita politica culturale, educativa delle nuove generazioni per una seria conoscenza dei pericoli insiti nell’ideologia neo-fascista contro la democrazia

e la civile convivenza. Occorre altresì una rinnovata iniziativa popolare per ottenere dal Parlamento le nuove e più efficaci norme contro il proselitismo e la propaganda fascista già presentate in

Parlamento per la nostra elaborazione. La nostra Costituzione pertanto va difesa ed applicata in toto nei suoi principi dopo ben 72 anni dalla promulgazione. Il neo-fascismo non lo si sconfigge

tollerandolo, come purtroppo spesso emerge dai comportamenti delle autorità preposte all’ordine democratico ma al contrario lo si batte rafforzando gli strumenti legali dello Stato democratico.

Pertanto anche in questa occasione rinnoviamo una sollecitazione ai parlamentari ravennati perché si facciano interpreti presso le Commissioni competenti del Parlamento per una seria ma rapida discussione ed approvazione del pacchetto legislativo antifascista. Ribadiamo fin d’ora la nostra ferma opposizione al solito, provocatorio raduno apologetico del gerarca fascista Muti di fine agosto e la richiesta di vietarlo ai sensi del dettato costituzionale.

Carlo Boldrini e Andrea Maestri – Consulta Antifascista Provinciale di Ravenna