“La memoria nel paesaggio”, l’itinerario turistico che racconta la liberazione della Bassa-Romagna

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna presenta “La memoria del paesaggio”, un nuovo itinerario turistico che racconta la liberazione della Bassa Romagna. Il 25 aprile ha sempre rappresentato per la Bassa Romagna una giornata per ricordare la battaglia del Senio, la Resistenza e la Costituzione.

La memoria della Seconda guerra mondiale ha radici profonde in queste terre e oggi diventa un itinerario di scoperta e di valorizzazione del territorio. “La memoria nel paesaggio” è un percorso che si snoda nei luoghi che furono strategici durante le ultime battute del fronte. Qui si approfondiscono le storie legate ad alcuni cippi, steli e monumenti.

L’itinerario parte da Cotignola e prosegue lungo l’argine del fiume Senio (o lungo strade attigue se lo si percorre in macchina), da cui si possono prendere deviazioni per Bagnacavallo, Fusignano e Villanova di Bagnacavallo, fino ad Alfonsine.

Da qui si attraversano le campagne fino a Conselice, poi Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, per giungere infine, dopo un’eventuale deviazione per Bagnara di Romagna, a Lugo, con ritorno a Cotignola. Si può percorrere sia in bici, sia in auto seguendo le indicazioni della mappa disponibile sul sito di promozione turistica dell’Unione bassaromagnamia.it.

Per promuovere il nuovo itinerario, nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 aprile l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna pubblicherà sulla pagina Facebook dedicata al turismo e sul sito “Bassa Romagna mia – Terra di cuore” tre video dedicati, dove oltre all’itinerario sarà possibile ammirare le opere del fotografo Lorenzo Tugnoli e dello street artist About Ponny.

Tutto il progetto di valorizzazione sarà infatti accompagnato da un racconto visivo, attraverso brevi video, studiati per essere divulgati soprattutto sui social media e la prima tappa della storia è dedicata alla memoria storica della Seconda guerra mondiale e della Liberazione dal nazifascismo nei Comuni della Bassa Romagna.

I video sono incentrati sull’itinerario dedicato ai luoghi della memoria disseminati nel paesaggiodei Comuni della Bassa Romagna e sul progetto di quest’anno organizzato dall’Associazione Primola sul “Senio della memoria”, nuovi murales realizzati lungo il fiume da About Ponny, nonché un’esposizione fotografica diffusa realizzata nelle piazze di Cotignola, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine dal fotografo premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Ravenna.