A Lugo la diocesi festeggia San Giuseppe Lavoratore

L’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro Coordinamento di Lugo e il vicariato di Lugo, unitamente ad Associazioni e movimenti ecclesiali della città, invitano i fedeli ed i concittadini alla celebrazione della ricorrenza di San Giuseppe lavoratore, sabato 1° maggio, nel parco attiguo alla chiesa parrocchiale di San Gabriele in Lugo – via San Giovanni Bosco.

In caso di maltempo la celebrazione avverrà in locale coperto, nel rispetto delle norme in vigore per il contrasto al covid-19.

Questo il programma:

Ore 18,30 – santa messa, presieduta da Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo della diocesi di Imola

Ore 19,15 – commemorazione, a quattro mesi dalla prematura scomparsa, di Arrigo Antonellini

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook de il nuovo diario messaggero https://www.Facebook.Com/nuovodiario