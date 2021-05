Insieme per Lugo plaude alla nomina del nuovo assessore alle attività economiche: entra in giunta Luciano Tarozzi

Come ormai noto, dalla giornata del 1° maggio, Lugo ha un nuovo assessore alle attività economiche. Entra in giunta Luciano Tarozzi, volto noto dell’economia lughese. Non è la prima volta che entra in Rocca, avendo in passato ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale.

“Come lista civica Insieme per Lugo – affermano – riteniamo estremamente prezioso il contributo che Luciano potrà portare alla nostra comunità in questa crisi che, grazie anche alle vaccinazioni, sta divenendo sempre meno sanitaria e sempre più economica. Proprio il cambio della situazione, tanto locale quanto globale, ha richiesto una riorganizzazione della giunta nata nel 2019 dopo la vittoria al primo turno delle elezioni”.

“Le prime dichiarazioni del neo assessore – aggiungono dalla lista civica – ci vedono completamente concordi e siamo certi che sia le forze politiche quanto quelle economiche potranno trovare nell’assessore Tarozzi un interlocutore di alto livello. Non ci resta che augurare a Luciano e a tutta la giunta buon lavoro”.