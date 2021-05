Rinnovato il consiglio direttivo dell’AVIS di Faenza: confermato Angelo Mazzotti alla presidenza

Un consiglio rinnovato pronto a scendere in campo per diffondere la cultura del dono sul territorio faentino. Nei giorni scorsi si è rinnovato il consiglio direttivo dell’AVIS Comunale di Faenza, che ha visto l’ingresso di sei nuovi componenti e la conferma di Angelo Mazzotti alla presidenza per il prossimo quadriennio 2021/24.

Il nuovo consiglio direttivo è composto da: Antonellini Silvana, Becherini Perla, Dalle Fabbriche Battista, D’Auria Carmine, Grillini Alessio, Lega Lilia, Mainetti Marco, Malavolti Ivonne, Mariani Luigi, Mazzotti Angelo, Monteforte Massimo, Morani Filippo, Peroni Elisabetta, Scarpa Mauro, Venturi Anna.

I consiglieri convocati dal presidente del comitato elettorale Gianfranco Nediani sabato 24 aprile hanno poi eletto Angelo Mazzotti presidente.

“Sono stata coinvolta alla donazione AVIS grazie ad alcuni amici – commenta Elisabetta Peroni, 20 anni, la più giovane consigliera – e da circa un anno dono periodicamente, per me è un’esperienza davvero bella e, su suggerimento di un’amica, ho deciso di propormi per fare parte del consiglio”. “Sono un donatore – commenta Carmine D’Auria – e vorrei spingere anche altre persone a fare quello che faccio, aiutandole a conoscere la realtà Avis”. “Non è la prima volta che faccio parte del consiglio AVIS – racconta invece Ivonne Malavolti -. Avevo dovuto lasciare per motivi di lavoro, ma ora che sono andata in pensione posso tornare a dedicarmi alle attività del consiglio: l’AVIS è stata il mio primo amore quando sono arrivata a Faenza ed è per me un’attività davvero gratificante”.

“C’era bisogno per me di fare qualcosa di nuovo e dedicare il mio tempo agli altri – sono le parole di Marco Mainetti – e così mi sono messo a disposizione dell’associazione e di questo ambiente davvero positivo”. “Sono donatore da tanto tempo, e credo sia un’azione profonda e importante – dice Alessio Grillini -. Cercherò di aiutare l’associazione a portare avanti al meglio le sue tante attività”. “Essendo andato in pensione – spiega l’ex docente Luigi Mariani – volevo dare il mio contributo a questa emerita associazione. Cercherò di sensibilizzare i più giovani a donare”.

Mercoledì 28 aprile si è svolto il primo consiglio che ha nominato le varie cariche del consiglio esecutivo. Quest’ultimo è composto da Angelo Mazzotti (presidente); Filippo Morani (vice presidente vicario); Lilia Lega (vice presidente); Ivonne Malavolti (segretaria); Mauro Scarpa (tesoriere).

Per prenotare la donazione presso AVIS Faenza è possibile contattare: 0546-601098 – 0546-601142.