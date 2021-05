Il Teatro Masini annuncia le ri-APeTUre. Isola, Sindaco di Faenza: “speranza per tutto il comparto degli spettacoli”

Dopo mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria riprende l’attività del teatro Angelo Masini, uno dei punti importanti di riferimento culturale della città. Dal mese di maggio infatti, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza, il sipario del teatro comunale faentino finalmente potrà riaprire.

In un primo momento verranno proposti gli spettacoli cancellati durante la stagione autunnale dello scorso anno, quelli del Comico e del teatro Contemporaneo del progetto APeRTure.

“Le ri-APeRTure –spiega il sindaco Massimo Isola con delega alla cultura– oltre ad essere una bella notizia di per sé, per i faentini e gli abbonati che lo scorso anno non hanno potuto usufruire degli spettacoli sospesi è però, più in generale, un primo grande segnale di speranza per l’intera filiera legata al mondo degli spettacoli, uno delle più penalizzate nel corso dell’emergenza sanitaria. Le rappresentazioni sono state sospese in autunno dello scorso anno e mai più ripartite. Quindi questo nuovo inizio per il nostro Teatro Masini, istituzione culturale fondamentale per la città, al quale i faentini e non solo loro sono particolarmente legati, è dunque una notizia da salutare con grande gioia quale segnale, simbolo, di speranza per le ripartenze, culturali, delle attività economiche e della vita di tutti i giorni”.