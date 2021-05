Massa Lombarda. In due mesi 41 sanzioni per conferimento non corretto dei rifiuti

A Massa Lombarda prosegue l’attività di controllo contro l’abbandono improprio di rifiuti, sanzionato grazie all’utilizzo delle fototrappole mobili sistemate nelle vicinanze dei cassonetti e grazie all’opera del presidio di Massa Lombarda della Polizia Locale. Negli ultimi due mesi (dal primo marzo al 3 maggio) sono stati 41 i cittadini sanzionati in ambito urbano – 35 massesi e sei provenienti da fuori comune – per il conferimento non corretto dei rifiuti.

“La nostra intenzione è continuare a far rispettare con fermezza le regole – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Occorre comportarsi con responsabilità e con la consapevolezza che la città è di tutti e per questo va rispettata e lasciata pulita. Se Massa Lombarda è il primo Comune della provincia per raccolta differenziata significa che la maggior parte dei cittadini rispetta le regole. A maggior ragione e nel rispetto di coloro che si comportano civilmente riteniamo che vada perseguito chi invece non segue queste poche e semplici norme e a volte presenta ricorso alle sanzioni ricevute con argomentazioni anche grottesche. Ringrazio gli agenti del presidio di Polizia Locale di Massa Lombarda perché svolgono anche questo servizio con meticolosa serietà”.