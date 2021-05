Alla Biblioteca Classense inizia la rassegna “Raccontami di un amore”: si parte con Nevio Ronconi e la sua passione per la cucina

Alla Biblioteca Classense di Ravenna è iniziata la rassegna “Raccontami di un amore… Tre minuti per parlare di una passione”. L’appuntamento è sulla pagina Facebook della Biblioteca tutti i martedì e venerdì pomeriggio, in occasione del #maggiodeilibri, alle ore 17, dove, scrivono gli organizzatori, “tante amiche e amici della Classense ci racconteranno le loro passioni!”

A dare il via alla rassegna è stato Nevio Ronconi – Presidente dell’Agenzia di pubblicità Tuttifrutti, organizzatore di numerosi eventi culinari sul territorio (tra i più noti Giovin Bacco, la Festa del Cappelletto, la Festa della Cozza, Sapore di Sale) e ‘chef’ sulle pagine della nostra rubrica settimanale “E la sera… casalingo” – che ha raccontato della sua passione per la cucina e il buon cibo. Il suo piatto preferito sono le le trenette al pesto, e il vostro?

I prossimi ospiti saranno (in ordine sparso per non rovinare l’effetto sorpresa, precisano gli organizzatori) Stefano Bon, Alessandro Luparini, Rudy Gatta, Livia Santini, Kingsley N’Gadiuba, Matteo Cavezzali, Elena Nencini… e tanti altri!