I volontari Ior tornano nelle piazze della provincia di Ravenna con le azalee per la Festa della Mamma

La buona notizia era nell’aria, grazie ai dati sul contagio leggermente meno preoccupanti dell’ultimo periodo e al conseguente allentamento delle limitazioni atte a circoscrivere il più possibile la pandemia, ma ora è ufficiale: il weekend della Festa della Mamma segnerà il ritorno dei volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo nelle piazze del territorio.

Il 7, 8 e 9 maggio assumeranno dunque un significato ancora maggiore: il sostegno della lotta contro il cancro e della ricerca scientifica tramite il gesto dell’acquisto di una azalea si trasformerà anche in un segnale di rinascita, di speranza, di ripartenza.

«Se da un lato la necessità di riorganizzare i servizi che li vedeva coinvolti a causa dell’emergenza sanitaria è stato sicuramente compreso da un punto di vista razionale, perché la cosa più importante è sempre e comunque la tutela della salute delle persone, dal punto di vista emotivo questa sospensione ha rappresentato un forte trauma anche per il volontariato – sostiene Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR – il weekend della Festa della Mamma, che vede i nostri donatori di tempo tornare dopo un lungo periodo a fare del bene, rappresenta dunque una bella boccata d’ossigeno per tutti noi, nella speranza di un imminente ritorno alla normalità. D’altronde abbiamo diverse testimonianze che confermano quanto spendersi in maniera altruistica per gli altri sia un “toccasana” non solo per chi riceve, ma anche e soprattutto per chi dà. Ovviamente sarà nostra premura rispettare le normative vigenti e distribuire le azalee nell’assoluto rispetto delle prescrizioni, con dispositivi di sicurezza individuali e gel igienizzante a disposizione di volontari e utenti, affinché questo spazio di libertà non si tramuti in un qualcosa di controproducente per la salute pubblica, di cui siamo strenui difensori.”

“Aspettiamo quindi chiunque abbia voglia di fare la differenza per una causa mai così importante: è fondamentale infatti che la pandemia che ci ha colpiti non rallenti la ricerca scientifica e i programmi assistenziali al malato di cancro, per evitare di vanificare i passi avanti fatti con tanta fatica e tanti sacrifici negli ultimi anni. Insieme possiamo donare nuove speranze alle persone tramite un gesto di grande significato per l’affetto più importante: la mamma” conclude Miserocchi.

Per la provincia di Ravenna le azalee sono già disponibili presso la sede IOR di via Salara 36 a Ravenna, via Tolosano 6 a Faenza e via Tellarini 96 a Lugo; mentre per il weekend della Festa della Mamma gli stand dei volontari saranno nelle seguenti location.

Comprensorio di Ravenna

Cervia: Conad di Via Caduti della Libertà (sab 1 – sab 8)

Marina Di Ravenna: Piazza Dora Markus – davanti alla Farmacia comunale 5 (sab 8 – dom 9)

Pinarella Di Cervia: Conad di Via Platone (sab 1 – sab 8)

Porto Corsini: Farmacia Com.le 3 Via Po angolo Via XXV Aprile (sab 8)

Ravenna: Piazza XX settembre (Piazza dell’Aquila) (sab 8); Piazza San Francesco (sab 8); Via Cavour (Chiesa San Domenico) (sab 8); Piazzetta Einaudi (Via Diaz) (sab 8); Conad “Galilei” in Via Newton 28 (sab 8); Piazza San Francesco (dom 9); Via Cavour (dom 9)

Russi: Piazza Farini (ven7 – sab 8 – dom 9); Conad Via Salvo D’Acquisto 2 (sab 8 – dom 9)

San Pietro In Vincoli: Conad Viale E. Farini 47 (sab 8)

Sant’Alberto: Conad Via Guerrini 152 (sab 8)

Savio Di Cervia: Eurospar Via Romea Nord (sab 1 – sab 8)

Savio Di Ravenna: Conad Via Saviazzo 12 (sab 1 – sab 8)

Comprensorio di Faenza

Brisighella: Piazza Carducci; Via Dei Gasperi; Supermercato Conad (sab 8 – dom 9)

Casola Valsenio: Piazza Oriani (sab 8 – dom 9)

Castel Bolognese: Piazza Bernardi (sab 8 – dom 9)

Faenza: Piazza del Popolo (sab 8 – dom 9); Centro Commerciale Le Maioliche (sab 8 – dom 9); Conad Arena (sab 8 – dom 9)

Marzeno: davanti al Panificio (sab 8 mattina)

Modigliana: loggiato comunale in via Garibaldi (sab 8 – dom 9)

Riolo Terme: corso Matteotti (sab 8 – dom 9)

Comprensorio di Lugo

Bagnacavallo: Via Mazzini Portico Opere Pie (sab 8 – dom 9)

Bagnara: vicino all’edicola Via Pilastrino (sab 8)

Barbiano: Piazza Alberico (sab 8)

Bizzuno: vicino al Supermercato Crai (sab 8)

Conselice: vicino al Conad (sab 8); Piazza Foresti (sab 8 – dom 9)

Cotignola: piazza Vittorio Emanuele II (sab 8)

Lugo: Ipercoop-Globo (sab 8 – dom 9 mattina); vicino al Crai Pagliuti (sab 8); Piazza Baracca, vicino al Pavaglione (sab 8 – dom 9)

Masiera: vicino al Forno (sab 8)

Massalombarda: Piazzale Coop (sab 8); Conad (sab 8); Crai (sab 8); Piazza Matteotti (dom 9)

San Bernardino: Piazza San Bernardino (sab 8)

San Lorenzo: Piazza 8 Marzo (sab 8)

San Patrizio: Piazza Mameli (sab 8)

San Potito: vicino al Forno (sab 8)

Sant’Agata Sul Santerno: Piazza Umberto I (sab 8)

Santa Maria In Fabriago: Piazza Versari (sab 8)

Villa San Martino: Piazzetta Dott. Montevecchi (sab 8)

Villanova Di Bagnacavallo: Piazza Martiri (sab 8)

Voltana: Piazza Unità (sab 8).

L’elenco è consultabile anche sul sito dello IOR all’indirizzo: http://www.ior-romagna.it/news/articolo/64.html.