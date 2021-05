“L’osteria del palco”: il libro per i 25 anni del Mei di Faenza diventa un programma tv

Il libro “L’Osteria del Palco” , che racconta 25 anni del MEI di Faenza attraverso un itinerario gastronomico muiscale, è diventato un programma televisivo ed è andato in onda per le prime quattro puntate nel Lazio. Gli ospiti della prima puntata sono stati Giordano Sangiorgi del MEI – Meeting Degli Indipendenti – e l’editore del libro Daniele Bosi della Polaris Casa Editrice, sempre di Faenza, i Meganoidi e Alessandro Sipolo, con la conduzione di Francesca Amodio, scrittrice del libro e giornalista, per la regia di Maurizio Rossi.

“L’Osteria del palco” è una raccolta di 25 interviste che celebrano i 25 anni del M.E.I. – Meeting Etichette Indipendenti -, lo storico festival di Faenza ideato da Giordano Sangiorgi che ogni anno riunisce le più importanti produzioni discografiche indipendenti ed emergenti d’Italia. Sulla scia degli ideali di libertà e indipendenza, nella musica così come nella vita, 25 musicisti hanno raccontato la loro idea di arte, di musica, di cibo e di viaggio attraverso racconti sinceri, liberi e senza filtri, in cui la distanza fra persona e personaggio si è ridotta fino a scomparire, spesso in un buon calice di rosso.

Per il mese di maggio, le prime quattro puntate del programma andranno su E’ TV sul canale 10 del DDT venerdì 7 maggio alle ore 23 e 50 per i prossimi quattro venerdì di maggio.