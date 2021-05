Porto Corsini e problemi alla viabilità per ritrovamento ordigno bellico. Quando la rimozione?

Porto Corsini viene, ogni tanto, menzionato per il “superlativo” futuro polo crocieristico, ma per il resto è silenzio totale. Il paese ha due strade principali, abbastanza strette, a dire il vero, più un’altra, diremo mezza, in quanto confluisce in una delle due principali.

Da 18 giorni circa, dal ritrovamento di una bomba della seconda guerra mondiale, la strada principale, quella che costeggia il canale e che viene utilizzata da chi scende dal traghetto, non è percorribile se non in una piccola parte. Il traffico naturalmente si riversa sulle traverse, assolutamente inadatte (chi frequenta il paese sa bene di cosa parlo).

Posso ben capire che la strada sia stata interrotta ma quanto tempo serve per organizzare la rimozione dell’ordigno, sempre che sia per quello che tutti i lavori sono stati sospesi?

Rosella B

Porto Corsini