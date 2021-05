Università Faenza: nel seminario per tutti si parla di “qualità dell’ambiente e impatto sul patrimonio culturale”

Nell’ambito della XXI Settimana Scientifica e Tecnologica, per il Corso di laurea in chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali, materiali tradizionali e innovativi di Faenza, oggi Martedì 4 maggio alle ore 15.00 si terrà il seminario “QUALITÀ DELL’AMBIENTE E IMPATTO SUL PATRIMONIO CULTURALE” a cura di Elena Bernardi e Ivano Vassura dell’Università di Bologna.