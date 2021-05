Cervia. Progetto io ci sono, sostegno dedicato ai cittadini over 65 per un uso consapevole di internet

I servizi alla Comunità del Comune di Cervia, grazie ai volontari dello Sportello Cittadini Attivi che registra una rosa di più di 160 persone iscritte all’Albo Comunale, mettono in campo un servizio di aiuto e sostegno dedicato ai cittadini over 65, In risposta alle necessità emerse per l’Emergenza Coronavirus.

Il progetto chiamato CI SONO IO offre assistenza alle persone che si trovano in difficoltà nel gestire procedure online, cittadini sprovvisti delle competenze necessarie per poter utilizzare al meglio gli strumenti digitali (smartphone, tablet, pc) ma che vorrebbero imparare a sbrigare in completa autonomia le pratiche burocratiche quotidiane senza dover ricorrere sempre all’aiuto degli altri.

L’obiettivo non è dunque offrire solo un supporto ma si vuole anche formare le persone ad un uso consapevole di internet, in particolare in questo momento in cui, a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia, il tempo trascorso online è aumentato e la socialità passa spesso attraverso gli strumenti tecnologici a nostra disposizione.

I volontari inoltre, raccoglieranno i bisogni e le necessità della cittadinanza per dare informazioni sulla rete di servizi del territorio, allo scopo di divenire un punto divulgativo e di riferimento per la Comunità, che possa offrire risposte e opportunità alla cittadinanza.

Il numero al quale rivolgersi è dello Spazio Comunale Sala Malva Nord 3425211536, tutti i martedì a partire dal mese di maggio dalle 9.00 alle 12.00