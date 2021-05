Nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio si sono svolte, nel il Salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna, le cerimonie di consegne delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, alla presenza del Prefetto e dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, nonché del Questore e del Comandante dell’Arma dei Carabinieri per il personale delle Forze dell’Ordine e del Comandante dei Vigili del Fuoco per un insignito appartenente al quel Comando.

Le cerimonie hanno avuto luogo secondo i criteri dettati dall’attuale normativa “anti-covid”, in più giornate e suddivise per comuni, al fine di evitare ogni forma di assembramento e nel rispetto dei protocolli previsti dal Governo.

Sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere 23 cittadini, 3 gli insigniti dell’onorificenze di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, oltre a 1 Grand Ufficiale e un 1 Commendatore.

Nella mattinata di mercoledì 5 maggio, sono stati insigniti uomini e donne delle Forze dell’Ordine.

Gli insigniti nelle tre giornate

Stefano PONZI, Titolare d’Azienda, insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Oriana BANDINI, Dip. Pubblica Amministrazione in quiescenza di Brisighella, insignita del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Giuseppe MONTANARI, maestro, Bagnacavallo insignito del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica

Bruno FRIGNANI, Pensionato imprenditore di Lugo insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Carolina RASPANTI, Dipendente privata (attrice) di Lugo, insignita del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Aldo GHETTI, Impiegato comunale in pensione, di Faenza, insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Sovr.C. Fabio VALLI, Sovrintendente Capo della P.S di Faenza, insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Paola BATANI, Imprenditore di Cervia insignita del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Domenico FIORAVANTI, Artigiano di Cervia, insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Antonio PATUELLI, Presidente ABI, insignito del titolo di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica

Giovanni MAIORANA Lgt Carabinieri insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Giovanni MORGESE Lgt Carabinieri insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Simone RICCI Lgt. Carabinieri insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Giovanni NACCARATO Generale CC Forestale in pensione, insignito Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica

Isidoro MIMMI Sottotenente CC in pensione insignito Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica

Giovanni FEBO QUESTORE in pensione insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Ornella LUPO Vice QUESTORE insignita Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Fiorenza Grazia MAFFEI Primo Dirigente insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Domenico RAVAIOLI Pensionato Questura, insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Pietro VICCHI Ispettore Sup. P.S. insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Fabio MARZUFERO VVFF insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Gabriele CAVALIERI Dipendente privato insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Stefano DI STEFANO Amministratore Delegato AZIMUT insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Luciano PAIFELMAN Pensionato E.I. insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Salvatore SAGGESE Pensionato Nocchiere Porto insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Livia SANTINI Professoressa scuola secondaria insignita Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Salvatore VOCE Medico Urologo insignito Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica

Luigi DE BENEDETTO Ten. Col. E.I. in pensione insignito Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica