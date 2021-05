E LA SERA… CASALINGO / 15 / Risotto agli stridoli, quando la primavera porta i fiori di erba cipollina in tavola

RISOTTO CON STRIDOLI E FIORI DI ERBA CIPOLLINA

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

150 grammi di riso

1 scalogno

25 grammi di burro

75 grammi di stridoli (già puliti)

35 grammi di parmigiano-reggiano

2 fiori di erba cipollina (da sgranare)

1 cucchiaio d’olio extravergine di Brisighella



Per il brodo vegetale:

2 litri d’acqua

1 cipolla

2 carote

2 coste di sedano

3 gambi di prezzemolo

2 chiodi di garofano

1 rametto di timo

1 rametto di maggiorana

4 grani di pepe nero



ESECUZIONE

Per prima cosa preparo il brodo vegetale. Ripongo sul fuoco la pentola con l’acqua fredda con tutti gli odori e le erbe aromatiche insieme a un pizzico di sale. Quando il brodo raggiunge il bollore abbasso la fiamma e continuo la cottura per 30 minuti. Questo è un modo molto veloce di fare il brodo vegetale. Volendo si può partire con la tostatura degli odori e delle erbe aromatiche con poco olio, poi va aggiunta l’acqua fredda e si procede a far sobbollire per 35-40 minuti. A questo punto assaggio il brodo e se serve aggiusto di sale e scolo il brodo con un colino a maglia fine.

Mentre il brodo sobbolle, pulisco gli stridoli, staccando foglia per foglia, e li lavo. In una padella ben calda ripasso gli stridoli con poco olio e pepe, facendoli appassire leggermente per un minuto. Poi su un tagliere trito blandamente gli stridoli e li metto da parte. Questo passaggio è utile perché diversamente gli stridoli tendono ad avvilupparsi come un gomitolo. Successivamente sciacquo e poi “sgrano” i fiori di erba cipollina ricavando tanti minuscoli fiorellini che conservo in una ciotolina.

Adesso con una punta di burro e di olio faccio appassire lo scalogno e poi tosto brevemente il riso. Proseguo la cottura aggiungendo un po’ per volta il brodo vegetale, mescolando continuamente per 7-8 minuti, per poi aggiungere gli stridoli e proseguire con la cottura. Il riso è cotto in circa 15 minuti, ma è bene assaggiare sempre, sia per la cottura che per il sale. Mantengo il riso all’onda, ovvero non troppo asciutto e neppure troppo liquido.

A cottura ultimata sposto il tegame dal fuoco e unisco al riso il burro freddo e il parmigiano-reggiano grattugiato. Mescolo con energia il riso con un cucchiaio di legno per incorporare bene burro e formaggio: la mantecatura deve essere accurata. Nei piatti ben caldi verso il risotto e sopra distribuisco una decina di fiorellini. Questa disposizione dei fiorellini non è una semplice decorazione, ma un prezioso contributo al sapore che si sprigiona in perfetta armonia con gli stridoli.