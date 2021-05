Partite le iniziative di “Siamo Nati per Camminare”, dal 15 maggio anche il Piedibus della scuola Spallicci

Lunedì 3 maggio sono partite ufficialmente le iniziative della decima edizione di Siamo Nati per Camminare, la campagna di promozione regionale della mobilità pedonale sicura e sostenibile, a cui hanno aderito numerose classi delle scuole Primarie di Cervia.

Tutte le bambine e i bambini dei plessi coinvolti, con l’aiuto dei loro insegnanti, parteciperanno all’attività di compilazione delle cartoline intitolate “Un passo dopo l’altro – dal quartiere al mondo” che stimolano a comprendere l’importanza delle reti di conoscenza del vicinato come strumento di supporto per favorire lo sviluppo di iniziative di mobilità sostenibile e contribuire al benessere e alla crescita dei bambini. Inoltre nella cartolina sarà possibile scrivere un messaggio rivolto al Sindaco del Comune di Cervia, Massimo Medri.

Da lunedì 3 maggio a sabato 15 maggio le scuole Primarie dell’IC 2 Cervia sono le protagoniste dell’iniziativa “Doppia Settimana della mobilità sostenibile”, svolta nelle passate edizioni dagli altri Istituti.

Ogni giorno tutte le bambine, i bambini e le loro famiglie sono invitati a raggiungere la scuola utilizzando modalità di spostamento più sostenibili rispetto a quelle abituali. Durante tutto il periodo di monitoraggio, grazie al prezioso contributo degli insegnanti coinvolti, gli studenti compileranno in classe un registro delle modalità di spostamento che saranno oggetto di analisi al fine di misurare in concreto il livello di sostenibilità raggiunto grazie al loro impegno.

Le classi che miglioreranno sensibilmente il loro contributo ambientale riceveranno un attestato a testimonianza del loro impegno.

Per l’occasione dal comune segnalano che grazie alla collaborazione dell’Istituto IC 2 Cervia, dei docenti e dei genitori della Scuola Primaria Spallicci, lunedì 3 maggio è partita alle ore 8 dal parcheggio antistante il Ristorante Il Moro di Via Pinarella, la linea A del Piedibus che sarà attiva per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì almeno fino al 15 maggio.

All’inaugurazione del percorso, per salutare le bambine e i bambini e percorrere insieme i 13 minuti di passeggiata fino a scuola, è stato presente l’Assessore alle Politiche Educative Cesare Zavatta e i referenti del Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità, Labter Cervia, che segue l’organizzazione dei Piedibus del territorio.

Cervia, 6 maggio 2021