Ravenna. Boarding Pass Plus, Emilia Romagna Concerti tra i progetti selezionati dal Ministero per l’edizione 2021

Teatro, musica, danza e arti circensi. Sono cinque i progetti proposti da realtà di produzione artistica dell’Emilia-Romagna a essere stati approvati e finanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’edizione 2021 del progetto Boarding Pass Plus, dedicato alla ripartenza della progettualità e alla ripresa delle relazioni internazionali interrotte dall’emergenza sanitaria.

“La terza edizione di questo progetto del Ministero, che conferma la volontà di dare strumenti di sostegno alla creazione artistica attraverso la formazione e il consolidamento di reti nazionali ed internazionali, ha dato un ottimo risultato per le realtà dell’Emilia-Romagna- sottolinea con soddisfazione l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. Un risultato in parte dovuto anche al nuovo ruolo che la Regione ha ridefinito per Ater Fondazione per il quinquennio 2020-2025 che, con la nuova mission attribuitale nell’ambito della promozione internazionale affidata all’Area Progetti internazionali istituita ex novo, sta sviluppando numerose azioni”.

Mauro Felicori

I premiati dal Ministero sono Panicarte-Instabili Vaganti, di Bologna (progetto multidisciplinare a prevalenza teatro – 46mila euro), Associazione KLM – Kinkaleri, Le Supplici, MK, che riunisce varie realtà di Bologna e Modena (progetto multidisciplinare a prevalenza danza – 51mila euro), Teatro Necessario di Colorno, in provincia di Parma, (circo – 47mila euro), Emilia Romagna Concerti di Ravenna (attività multidisciplinari a prevalenza musica – 51mila euro), Città di Ebla, di Forlì (progetto a prevalenza danza).