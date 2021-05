Al Mercato Campagna Amica di Ravenna una rosa contadina per tutte le mamme green

Con la pandemia Covid è svolta green anche per il regalo della Festa della Mamma con la possibilità per tutti i consumatori di fare “scelte per salvaguardare il proprio territorio, l’ambiente e l’economia in un momento difficile per l’intero Paese”. In occasione di una delle ricorrenze più amate, Campagna Amica Ravenna dà l’appuntamento al Mercato Contadino coperto di via Canalazzo 59 dove domani, sabato 8 maggio, dalle ore 9,30, gli agricoltori celebreranno la Festa della Mamma all’insegna della sostenibilità e della tradizione.

Per tutte le mamme ci saranno omaggi floreali Made in Italy con la tutor del verde che dispenserà consigli su come conservare al meglio piante e fiori. E non mancheranno gadget contadini per i più piccoli.

La ricorrenza, scrivono da Coldiretti, “assume quest’anno un significato particolare poiché cade in un momento delicato di transizione con la ripresa seppur parziale delle attività e degli spostamenti e la necessità di sostenere il rilancio del Paese, a partire dai settori cardine del Made Italy. Ci sarà la possibilità di creare la perfetta ‘agribag contadina’ per un picnic nel verde con mamma e papà, ma anche di acquistare piante e fiori a chilometri zero, pasta fresca fatta a mano, dolci della tradizione e di partecipare ad iniziative di solidarietà come la spesa sospesa di Campagna Amica”.