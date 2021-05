ALICE IN WONDERLAND / Dalle nutrie alle talpe-gate a Palazzo Merlato, dal DDL Fedez-Zan a Ravenna non più in Comune

Buon venerdì e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con la rubrica Alice in Wonderland.

Dopo aver parlato di nutrie, oggi ci tocca parlare di talpe. A Palazzo Merlato infatti è scoppiato il caso “Pignagate”. Sì, perché due impiegati di Palazzo Merlato – un’allegra coppia di buontemponi, marito e moglie a quanto pare – scontenti del loro tran-tran hanno trovato il modo di passare documenti alla Lista civica La Pigna, violando i computer del comune e usando il computer di casa. Tutto questo emerge dalle cronache dei giornali di questi giorni. Scoperti con le mani nel computer, hanno confessato. Sembra la trama di un b movie trash, stile poliziesco anni 70, con il mitico Tomas Milian. “E invece no” come direbbe Fabio De Luigi nella sua imitazione epica di Carlo Lucarelli, è tutto (incredibilmente) vero. A Ravenna succede anche questo. Miseria della politica o politica della miseria? Ai voi l’ardua sentenza. Nel Watergate almeno c’erano di mezzo Nixon e la Presidenza degli Stati Uniti. Qui un frutto di bosco. Là c’erano i mitici Bob Woodward e Carl Bernstein del Post qui ci accontentiamo del resto. Tant’é. Per ora non possiamo che essere basiti leggendo questa notizia, perciò rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi e accertamenti per avere un quadro più chiaro di questo loschissimo affaire… da pineta di Classe.

Parliamo ora della “Deda furiosa”. È diventato virale, ottenendo più di mille visualizzazioni, infatti, il video di Deda Fiorini, nota a Ravenna per la sua attività nel mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura, promotrice del Circolo degli attori, di Urbanfabrica e del TAM Teatro Accademia Marescotti. La Deda lancia sui social il suo j’accuse, rivolto al Sindaco e alle autorità di polizia, per aver subito una sanzione di 400 euro (280 se la si paga entro 5 giorni, ma questo le autorità “non ce lo dicono”) ritenuta assolutamente ingiusta. Dunque Deda era seduta nell’outdoor di un bar con due amici, regolarmente distanziati e muniti di mascherina. È stata prima ripresa col telefonino da persone entrate nel bar appositamente per fare un video, poi raggiunta da una pattuglia di forze dell’ordine che ha ravvisato gli estremi per una sanzione in merito alle misure anti-covid. Ma la Deda non ci sta, e non le manda a dire, perché quando si è di fronte a un sopruso, non bisogna tacere (dice). E lancia una campagna invitando i concittadini a condividere testimonianze di “ingiustizie”, per non abbassare la testa laddove chi ha sempre rispettato le disposizioni sanitarie venga “arbitrariamente” trattato come un furfante. Vedremo come andrà a finire. Gliela faranno pagare (la multa) oppure la spunterà lei?

Questa settimana, dopo il concerto del Primo Maggio, non si è parlato d’altro: ovviamente mi riferisco a Fedez e al DDL Zan e al tentativo di censura da parte dei vertici Rai circa la scelta di fare nomi e cognomi degli omofobi leghisti proprio sul palco del concertone. Io sto con Fedez e vi dico subito che sono felice di aver letto un post a difesa di Fedez anche da parte del Sindaco de Pascale, perché non viviamo in un’isola, e questi temi non devono essere considerati secondari da parte di chi amministra e si ricandida a amministrare nuovamente la nostra comunità.

Esprimiamo anche in questa sede la nostra solidarietà a Nicola “Nick Frusciante” Grandi, promotore di ORAXRAVENNA, che ha visto l’insegna della propria attività imbrattata dalla scritta “amico del PD”. Che poi lui non la considera nemmeno un’offesa, al di là che sia pertinente o meno. L’unica offesa (al buon senso) è un certo estremismo becero. Come non essere d’accordo con Grandi?

E della faccenda Ravenna in Comune con comunicati e controcumicati ne vogliamo parlare o rischiamo di mettere troppa carne al fuoco? Ne parliamo, ne parliamo. La lista civica inizialmente guidata da Raffaella Sutter (poi sostituita in staffetta in consiglio comunale da Massimo Manzoli) che si era presentata alle ultime amministrative ottenendo anche un discreto risultato, proprio nella riunione svoltasi la scorsa settimana doveva sciogliere le riserve circa la partecipazione o meno alla prossima tornata elettorale. Ma qui finisce la storia e inizia il film “paura e delirio a Ravenna in Comune”. Il giorno dopo la riunione esce prima un comunicato che diffonde la notizia che la lista si presenterà alle elezioni con un suo candidato sindaco. Poi clamorosamente, la smentita, poche ore dopo, da parte di Sutter e Manzoli, che affermano che l’esperienza di Ravenna in Comune ha esaurito la sua spinta propulsiva e quindi non si presenterà alle amministrative di ottobre. E non finisce qui, arriva un terzo comunicato della maggioranza dell’assemblea che sostiene le tesi di Sutter e Manzoli e dunque boccia il primo comunicato della minoranza. Insomma anche in questo caso pare abbia agito una “talpa” che ha diffuso una notizia non corrispondente alla decisione condivisa (evidentemente non da tutti) al termine della famigerata riunione. Forse si era perso troppo tempo a stabilire quale font si dovesse usare nel comunicato, se fosse più Komunista l’arial o il bodoni rispetto al contenuto stesso del comunicato. Fatto sta che non si è capito nulla. Nemmeno a Ravenna. E nemmeno in Comune.

Per questa settimana è tutto, a venerdì prossimo!