Approvate due perizie per interventi di bonifica di radici a Lido di Classe e a Lido di Savio

La giunta comunale ha approvato due perizie per interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle radici nelle località di Lido di Classe e Lido di Savio.

“Il nostro è un territorio esteso – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani – caratterizzato dalla diffusa presenza del verde, che richiede una manutenzione costante e impegnativa compresa tra i nostri principali obiettivi”.

Per quanto riguarda Lido di Classe i lavori sono previsti in via Da Verrazzano, nel tratto compreso tra le vie Cadamosto e Vasco da Gama, rotonde escluse, e riguarderanno 45 pini le cui radici verranno bonificate sia sui marciapiedi, sia sulla strada.

Per quanto concerne Lido di Savio le strade interessate dal progetto sono tratti di via Verghereto, Cusercoli e Lord Byron. In questo caso si interverrà per bonificare le radici di 35 pini che disturbano la viabilità sia sui marciapiedi, sia nella sede stradale.

I lavori comporteranno, tra gli altri, il rifacimento delle cordonate stradali danneggiate, la fresatura e la sagomatura della pavimentazione esistente e la posa della nuova pavimentazione.

Le alberature sane verranno tutte mantenute mentre sulla opportunità di eventuali abbattimenti si valuterà caso per caso con un agronomo appositamente incaricato. L’inizio dei due interventi è previsto verso la metà di questo mese mentre l’ultimazione entro la fine del mese di luglio. Il valore complessivo dei lavori, che rientrano nel Piano degli Investimenti 2021/2023, è di 268mila euro, di cui 146mila per Lido di Classe e 122mila per Lido di Savio.