Il lockdown di marzo 2020 ha funzionato da stimolo per trovare un modo nuovo e divertente di impiegare il tanto tempo libero lasciato da lavori in standby e impossibilità di uscire. È nato così Ranya Handmade, un progetto dietro il quale si celano tre ravennati, due sorelle di 27 e 29 anni e la loro madre, che ancora preferiscono lasciare un alone di mistero sui loro nomi e non si sentono pronte a svelare la propria identità.

La parola scelta per battezzare il lavoro, quel Ranya appunto, esce però dall’unione delle loro iniziali.

“Quando è scoppiata la pandemia – spiega una delle sorelle – ci siamo ritrovate a casa, dove viviamo ancora con i nostri genitori, un po’ annoiate, tra l’impossibilità di uscire spesso come facevamo prima e diversi periodi trascorsi in cassa integrazione”. Sia le giovani che la madre sono infatti impiegate in aziende che si occupano di logistica e edilizia, due settori che tra marzo e giugno del 2020 hanno subito diversi rallentamenti.

“Così, passando da un’edicola, ci è venuta la voglia di acquistare una di quelle riviste con il gomitolo di filo incluso e siamo tornate a casa con l’idea di imparare a lavorare all’uncinetto – aggiunge -. Nostra madre si è offerta di insegnarci e da subito è scaturita la passione”.

Le tre si sono subito lanciate in un’impresa complessa: il primo lavoro portato a termine è stato infatti un mega cardigan, molto lungo e colorato e che ha richiesto circa un mese di lavoro. Poi si sono cimentate nella produzione di top, costumi e anche piccoli accessori come elastici per capelli.

Le loro creazioni si possono visionare sulla pagina Instagram Ranya handmade, dove hanno pubblicato le foto di quanto fin qui prodotto e il sogno nel cassetto è quello di trasformare quella che ora è una semplice passione, in un lavoro vero e proprio. Nell’ipotesi di vendere i capi realizzati, sono disposte a confezionare anche su misura.

“Il mix di colori è il nostro marchio di fabbrica, per così dire. Ci piace abbinare tinte a contrasto per realizzare capi molto colorati. Ognuna di noi lavora ad un pezzetto, poi alla fine confezioniamo tutto insieme, sempre all’uncinetto”, aggiunge.

La cura posta nella realizzazione dei capi è stata notata anche da alcuni negozi in città, con i quali si stanno sviluppando contatti per potenziali collaborazioni. “All’inizio è stato un semplice modo per riprenderci l’attività che la pandemia ci aveva tolto in cambio del troppo tempo libero – chiudono da Ranya – ma non ci dispiacerebbe trasformarlo in un lavoro vero e proprio. Per ora ci mettiamo molta passione e divertimento, poi si vedrà”.