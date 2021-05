“La biblioteca va in gita”. Sette appuntamenti di lettura a spasso per Cervia

La biblioteca di Cervia, in collaborazione con l’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, dedica ai più piccoli una serie di letture “a spasso per Cervia”. Dall’11 maggio al 22 giugno, tutti i martedì alle 16.45, letture all’aria aperta per bambini dai 3 ai 7 anni. Il calendario degli appuntamenti prevede 7 tappe:

· 11 maggio – La Cattedrale

· 18 maggio – Il tappeto sospeso (Piazzale dei Salinari);

· 25 maggio – La Torre San Michele;

· 1° giugno – La Casa delle Farfalle (Viale Jelena Gora 6d)

· 8 giugno – Il Faro (Via Nazario Sauro);

· 15 giugno – La Pineta (con ingresso da Viale Ravenna);

· 22 giugno – Il canile comunale (via Ghiaine 186)

Il ritrovo sarà direttamente sul posto. Nel rispetto delle normative COVID gli eventi sono a numero chiuso, con obbligo di prenotazione. L’iniziativa rientra nel calendario “Il Maggio dei Libri 2021”: una campagna nazionale per la promozione della lettura realizzata dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura, allo scopo di favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.