Lugo. Pomeriggio di musica a Passogatto con il collettivo Amici della Tammorra

Domenica 9 maggio il Collettivo Amici della Tammorra sarà a Passogatto di Lugo per un pomeriggio di musica. Il gruppo si esibirà infatti alle 15,30 all’aperto, in via Passogatto 10.

Il collettivo è composto da 5 a 12 elementi e sprigiona la propria energia in travolgenti musiche tradizionali del sud Italia: pizziche, tarantelle, tammurriate, canti di lotta.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo. L’evento si svolge nel rispetto delle normative anticovid. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 333 2513259 (Ciro) o visitare il sito www.passogatto.it.