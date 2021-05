Massa Lombarda. Giornata Mondiale della CRI, il municipio si illumina di rosso

Ricorre l’8 maggio la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Massa Lombarda ricorda questa ricorrenza illuminando di rosso il suo Municipio ed esponendo la bandiera della Cri.

Negli ultimi giorni e fino all’8 maggio la sede del Comune, in piazza Matteotti, si illumina infatti di rosso. Sabato 8 maggio, inoltre, la bandiera della Croce Rossa sarà esposta davanti al Municipio insieme a quella europea ed italiana.

“La Croce Rossa e i suoi volontari – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – sono da sempre un esempio per tutti noi. Il loro altruismo e la loro generosità sono valori non scontati che è necessario ricordare, a maggior ragione in questi mesi di duro lavoro per i volontari della Croce Rossa, che non si sono mai tirati indietro nel corso della pandemia e hanno sempre aiutato le persone che ne avevano bisogno”.