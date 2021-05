Ravenna. Al via lunedì 10 maggio la realizzazione della pista ciclabile in via San Mama: come cambia la viabilità

È previsto per lunedì, 10 maggio, l’avvio dei lavori di ristrutturazione di via San Mama, che comprende la realizzazione di una pista ciclabile. L’obiettivo dell’intervento, sul quale il Comune di Ravenna ha investito 600mila euro e che si prevede di terminare entro dicembre, è infatti quello di rendere più sicura la circolazione di pedoni e ciclisti con la realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclopedonali da mettere in rete con quelli esistenti.

Si completerà pertanto l’attuale percorso ciclopedonale già presente in via San Mama, da piazza Anna Magnani fino al vicolo Plazzi, con uno analogo di larghezza variabile tra 2,60 e 3,50 metri, sempre sul lato est, fino alla rotonda Irlanda. La sede del nuovo percorso ciclopedonale sarà separata da quella viaria attraverso un cordolo in rilievo.

Sul lato opposto (lato stadio) sarà realizzato un percorso solo pedonale, di larghezza variabile tra uno e due metri, in rilievo rispetto alla quota della sede viaria, eccetto che per alcuni tratti in cui sarà separato da quest’ultima con un cordolo. Saranno inoltre adeguate le fermate bus con la realizzazione di piazzole rialzate accessibili agli utenti diversamente abili.

Come cambierà la viabilità al termine dei lavori

La realizzazione dell’intervento comporterà l’istituzione del senso unico in tutta via San Mama, nella direzione da piazza Anna Magnani alla rotonda Irlanda; di conseguenza saranno adeguati alcuni sensi di circolazione nelle traverse presenti nel tratto tra via El Alamein e la rotonda Irlanda. Sarà inoltre invertito il senso unico presente in vicolo Plazzi. Nel tratto di via Ravegnana tra la rotonda Irlanda e via Bassano del Grappa sarà mantenuto il doppio senso di circolazione istituendo però il divieto di svolta a sinistra, provenendo dalla rotonda, in direzione di via san Mama.

Nel tratto tra via Bassano del Grappa e vicolo Plazzi sarà istituito un senso unico di circolazione in direzione centro storico, mantenuta la sosta sul lato sinistro e creata, tra i parcheggi e il marciapiede, una pista ciclabile monodirezionale verso via Bassano del Grappa. Dalla rotonda Irlanda alla via Montello sarà adeguato il marciapiede sul lato ovest per realizzare un percorso ciclo pedonale promiscuo di larghezza variabile tra 2,65 e 3,50 metri, che collegherà via San Mama a via Galilei.

Principali modifiche alla viabilità durante la prima fase dei lavori

Durante la prima fase dei lavori saranno istituiti nel tratto di via San Mama tra via Romolo Ricci e vicolo Plazzi il restringimento di carreggiata, il divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso, il divieto di transito alle biciclette sul percorso ciclabile e pedonale esistente sul lato civici pari. Man mano che i lavori proseguiranno saranno comunicate, anche con apposita segnaletica, le ulteriori modifiche che si renderanno necessarie.