Ravenna. Il vicesindaco Fusignani: “I dati di ripresa dei traffici portuali sono incoraggianti”

“I segnali di ripresa dei traffici portuali attestati dai dati sul primo quadrimestre diffusi dall’Autorità portuale indicano una tenuta, sono incoraggianti e inducono a un moderato ottimismo“ afferma Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega al Porto.

“Credo fermamente – aggiunge il vicesindaco – nelle potenzialità del nostro Porto che vanta e prevede investimenti ingenti grazie a una posizione strategica nell’Adriatico. E’ ovvio che la pandemia, che ha paralizzato per ormai oltre un anno le attività economiche, non poteva non incidere sui traffici del Porto e l’andamento dei dati conferma questo rapporto di causa-effetto. In particolare ritengo indicativa la sostanziale tenuta dei containers, confermata dal buon incremento dei traffici ottenuto da TCR; il Porto dunque, nonostante la contingenza e il difficile contesto, non ha mai chiuso neppure per un giorno”.

“La sfida che farà di Ravenna una città portuale e non solo ‘una città dove c’è un porto’ si vincerà con l’Hub e con lo sviluppo della logistica, non solo in ambito portuale, ma anche attraverso le ZLS, zone logistiche semplificate, in grado di contribuire al rilancio dell’intero territorio comunale; fondamentale la rete coordinata delle infrastrutture viarie e ferroviarie, che oggi manca, e che va intrapresa al più presto, potenziando e ammodernando l’esistente e inserendo negli strumenti di programmazione quelle che mancano a partire dalla E55“ conclude il vicesindaco Fusignani.