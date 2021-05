Regione E-R, Installazioni en plein air: Museo all’aperto di Faenza e le sculture contemporanee ravennati

Sono dello scultore Arnaldo Pomodoro, nato a Morciano di Romagna, due opere installate recentemente en plein air, in altrettante località dell’Emilia-Romagna. Si tratta di “Obelisco per Cleopatra” esposto a Soliera, nel modenese, e “Cono Tronco”, ospitato nel Parco di Sculture di Santa Sofia, ai piedi dell’Appennino Tosco Romagnolo, dove l’artista ha vinto l’edizione 2020 del Premio Campigna (premio di arte moderna nato nel 1955 e che si tiene ogni anno in autunno). L’ultima in ordine di tempo è invece dell’artista Gaetano Pesce, una scultura rosa di grandi dimensioni installata a Ferrara per omaggiare le donne.

Queste sono solo alcune delle opere a cielo aperto che si possono trovare visitando on the road l’Emilia Romagna. Da nord a sud, la Regione è un vero e proprio museo a cielo aperto, gratuito e alla portata di tutti, seminato di opere firmate da grandi nomi internazionali dell’arte: da Mimmo Paladino a Robert Morris, da Mauro Staccioli a Tonino Guerra, da Alberto Burri a Anne e Patrick Poirier, Bertozzi&Casoni, Giò Pomodoro, Ettore Sottsass, Giuseppe Spagnulo, Marco Bravura, da Ilario Fioravanti ai Mutoid e tanti altri.

Partendo da Reggio Emilia, dove la contemporaneità si respira tra le opere sparse per la città, si arriva nel modenese, nei parchi di sculture tra Fanano e Maranello. Dalla parete ceramica dell’Ospedale di Imola invece si può raggiungere Faenza grazie alla mappa del Museo a cielo aperto faentino, o arrivare a Ravenna dove le installazioni di ferro dialogano con l’arte antica. Si può scegliere di viaggiare in Romagna sulle tracce delle Fontane ideate da Tonino Guerra o delle opere di Arnaldo Pomodoro nel riminese, o puntare al Parco delle Sculture di Santa Sofia, nato dal Premio Campigna, per camminare tra opere adagiate sull’alveo del fiume Bidente o sospese sul fianco di una collina, o raggiungere Mutonia, il parco delle opere dei Mutoid a Santarcangelo di Romagna fino alla recente installazione della Maestà di Pesce a Ferrara.

Il Museo all’aperto di Faenza

Il percorso di opere d’arte contemporanee esposte negli spazi della città a Faenza a partire dal primo ‘900 rappresenta nel complesso un’importante parte della storia della città. Questo Museo all’aperto, mappato dal Comune, comprende oltre 70 opere che documentano cronologicamente l’evoluzione dei vari stili e l’intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei. La ceramica recita il ruolo di protagonista, anche se sono molte le opere di grande pregio realizzate con altre tecniche, che si affacciano su rotonde, parchi, giardini e piazze. Partendo dalla porta che incornicia l’ingresso del Museo delle Ceramiche di Faenza, realizzata da Mimmo Paladino per celebrare la nomina Unesco ottenuta dal Museo nel 2011, si va alla scoperta delle altre sculture poi disseminate in tutta la città. Per citarne alcune: in Via Oberdan spicca la Cabina Enel di Ettore Sottsass, un involucro in marmo bianco e pietra grigia, in Piazzetta Ballardini si può ammirare la Fontana di Hidetoshi Nagasawa, in Piazzale Golinelli protagonisti sono i Lottatori di Ivo Sassi, in Piazzale Tambini c’è La Giostra Infinita di Giuseppe Spagnulo, in Via Frontali, su un muro, si vedono 32 installazioni in gres smaltato, opera della ceramista faentina Mirta Morigi, in Viale Marconi spicca la composizione in bronzo Espansione di Felice Samorè. Sulla circonvallazione poi ogni rotatoria accoglie una grande opera, come La Spirale di Germano Sartelli (Rotonda I° Maggio) o le 3 stele in ceramica smaltata Senza Nome di Ivo Sassi (Rotonda Donatori di Sangue) e le Anfore alte 14 metri di Franz Stahler. La mappa delle opere si trova al link: http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio/La-Promozione-dell-Arte-Contemporanea/Museo-all-aperto-di-opere-d-arte-contemporanea

Le sculture contemporanee in giro per Ravenna

Ravenna è considerata la capitale internazionale del mosaico, ma la città sa accogliere e valorizzare ogni forma d’arte e fa dialogare l‘antico patrimonio artistico con l’arte contemporanea. Diverse le installazioni create da grandi artisti, come nel caso del Grande Ferro R, un’opera scultorea di Alberto Burri del 1990 intervento site specific realizzato per il complesso del Palazzetto Mauro De André di Ravenna. L’opera ha come tema principale il teatro (più volte indagato dal maestro umbro), simboleggiando una scena teatrale, ma che rimanda al contempo al rapporto della città di Ravenna con la pineta di Lido di Classe e il Porto (richiamando nella forma anche una carena di nave rovesciata).

Due sono le sculture che si trovano di fronte al MAR, il Museo d’Arte della città di Ravenna: la monumentale scultura di grandi dimensioni di Mimmo Paladino, dal titolo Cavallo che si erge per più di quattro metri da terra, in cotto dipinto su un monolitico basamento ruggine e, accanto, la RotoB di Marco Bravura, opera musiva posizionata in occasione di un’edizione della Biennale del Mosaico. L’opera è una rotoballa a grandezza naturale riprodotta in tessere di mosaico dorate, realizzata dal mosaicista su una struttura in vetroresina con un diametro di 180 centimetri e 120 di profondità.

Diverse sono poi le opere del giovane bolognese Davide Rivalta, artista che popola le città di tutto il mondo con massicci animali, collocandoli nei posti più impensati. Le più celebri sono le Bufale in bronzo, 7 corpi a grandezza naturale, che si trovano nel prato antistante la Basilica di Sant’Apollinare in Classe posizionate davanti all’ingresso come se stessero entrando per una visita. La stessa intensità è espressa nel chiostro interno al Palazzo di Giustizia, dove si possono invece ammirare i Gorilla (Occulti latices), sempre a grandezza naturale. Sul piano simbolico, se il Palazzo di Giustizia rappresenta la dimensione etica, la coscienza civile di una società, con il suo ordinamento e le sue leggi, i Gorilla, per contro, evocano la condizione pre-culturale dell’uomo. Per informazioni: http://www.turismo.ra.it