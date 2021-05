Bagnacavallo. Consiglio comunale, i consiglieri tornano a riunirsi in presenza

Una nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo è in programma lunedì 10 maggio alle 19. I consiglieri torneranno a riunirsi in presenza, ma non sarà ancora consentito l’accesso al pubblico, che potrà assistere alla seduta in streaming sul canale YouTube del Comune.

I punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì 10 maggio: 1. Nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune di Bagnacavallo per il triennio 12 maggio 2021 – 11 maggio 2024 e determinazione del compenso. 2. Commissione toponomastica. Rinnovo della commissione consigliare per la proposta di denominazione di nuove aree di circolazione, monumenti e altri luoghi pubblici. 3. Comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni

La seduta del Consiglio comunale resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti a partire da aprile 2020, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.