Ravenna. Associazione Terzo Mondo ODV, continua la maratona della solidarietà

Continua la maratona della solidarietà dei ravennati nei confronti delle famiglie in stato di diniego che quotidianamente frequentano lo sportello del sorriso dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV, usufruendo così del progetto “una carrozzina per due” creato dall’ associazione Letizia.

Il presidente dell’associazione Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Oltre ai singoli cittadini e varie realtà solidali del territorio romagnolo, che ogni giorno ci donano indumenti, giocattoli vestiario ed accessori vari per l’infanzia e non solo, abbiamo l’onore e l’onere di collaborare anche con l’associazione Cuore e Territorio presieduta da Giovanni Morgese, e rappresentata da Marcello Iervolino, Anna Redavid, Donatella Truzzi, e Marianna Vindimian, che in questi giorni e stamattina hanno consegnato l’ennesima preziosa donazione di indumenti vari, rispettivamente a Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV, ed alle volontarie attive: Tonina Baggioni, Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni”.

Le consegne sono avvenute presso lo sportello del sorriso, a cura appunto, della Onlus Il Terzo Mondo ODV.