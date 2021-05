Cervia. Città intelligenti a Scambiamenti: serata dedicata alla sostenibilità

Continuano gli eventi online organizzati da Scambiamenti con un nuovo appuntamento dedicato all’attualità. Martedì 11 maggio alle 20.30 si terrà, in diretta sulla pagina Facebook dello spazio culturale, la serata “Città Intelligenti”, durante la quale il relatore Andrea Rinaldi guiderà il pubblico in una riflessione sulla tematica delle Smart Cities e della sostenibilità ambientale.

“La sostenibilità ambientale è una delle grandi sfide del nostro tempo, ed affrontarla organizzando la vita delle città è sicuramente una delle cose da fare. I nuclei urbani non sono solo un conglomerato di individui, ma anche laboratori di innovazione tecnologica, dove poter mettere in pratica progetti come quartieri pedonali, piste ciclabili, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione del traffico e dell’inquinamento acustico attraverso sistemi intelligenti. Insomma, le città possono davvero giocare un ruolo fondamentale nella guida alla sostenibilità – spiegano da Scambiamenti – . L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha divulgato l’Agenda 2030, con obiettivi ambiziosi ma necessari per salvare il pianeta e costruire un futuro migliore”.

Andrea Rinaldi è un naturalista ed educatore ambientale che ha come grande passiona la natura. Da anni collabora con Cooperativa Atlantide come guida escursionistica, educatore e progettista di percorsi didattici, con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti alle tematiche della sostenibilità ambientale ed alle meraviglie della natura stessa.

La Cooperativa Atlantide di Cervia si occupa di progetti di comunicazione e didattica ambientale dedicati alle scuole, iniziative di sensibilizzazione e divulgazione riservate alle aziende e della gestione di parchi tematici, luoghi dove il fascino naturalistico si confonde con quello storico-culturale.

Per maggiori informazioni, contattare lo Spazio Culturale Scambiamenti attraverso Facebook, all’indirizzo di posta elettronica scambiamenti@comunecervia.it o via telefono al 3382196514.