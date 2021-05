Gara di Golf del Lions Dante Alighieri. iniziativa sportiva per la solidarietà

Anche quest’anno il Lions Club Ravenna Dante Alighieri, presieduto da Giorgio Palazzi Rossi, ha condotto un’iniziativa sportiva per la solidarietà.

L’evento, una una gara di golf di calendario sociale prevista per la giornata del 1° maggio, è giunto alla 15^ edizione. Grazie alla disponibilità della struttura Adriatic Golf Club di Cervia e alla collaborazione del Presidente Fabio Di Pietro e lo Staff organizzativo diretto da Barbara Teodorani, l’iniziativa è perfettamente riuscita ed ha visto la partecipazione di oltre 80 concorrenti.

Per ogni manifestazione il Lions Club mette in palio premi offerti da sponsor amici e, per l’occasione, è stata organizzata una raccolta fondi, con la collaborazione di “Aziende amiche”, per realizzare azioni solidali come previsto dal Codice Etico.

Alla gara hanno partecipato anche alcuni soci lions ed è stato riservato un riconoscimento speciale al migliore tra loro, nello specifico il lion Stelio Gardelli, al quale è stato consegnato il consueto “leone d’argento” donato dalla Unione Italiana Lions Golfisti (UILG) che ha patrocinato l’evento.

Alla gara ha presenziato il Lion Franco Saporetti , primo Vice Governatore del Distretto 108A.