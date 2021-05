Il Romagna vince contro l’Oderzo, 22 a 18

Bello spunto in trasferta per il Romagna che supera 22-18 gli opitergini guidati da coach Andreasic, ormai già condannati alla retrocessione in serie B.

Gli arancioblu riprendono immediatamente il filo con la vittoria, interrotto dalla caduta casalinga nel recupero contro San Vito Marano e lo fanno in maniera netta e convincente contro una formazione che, comunque, si è impegnata ad onorare il campionato, giocando senza risparmiarsi fino alla sirena finale. Anzi, riaprendo il match a metà ripresa, quando il tabellone indica 16-15 per gli ospiti al 18’.

Bene per il Romagna Redaelli che nel finale impedisce ai veneti di rientrare, infilando una bella serie di parate consecutive, Mazzanti con 5 reti tutte nel primo tempo che incidono profondamente sull’inerzia del match. Inerzia che resta sempre sotto controllo per Tassinari e compagni lungo tutto l’arco del match. I romagnoli vincono senza patemi e ritrovano il sorriso. Ora servirà chiudere al meglio la stagione negli ultimi due impegni contro Cologne (sabato 15 maggio al PalaCattani) e Cassano Magnago (mercoledì 19 maggio al PalaTacca).

La cronaca

Ospiti che si presentano in campo con Redaelli, Bartoli, Bandini, Gollini, Chiarini, Albertini e Mazzanti. Il Romagna parte forte (6-2 all’11’) grazie alle perle di Mazzanti (2), Amaroli, Bandini, Chiarini e Bartoli. Si vede subito che la squadra di coach Folli ha in mente l’unico obiettivo della vittoria in terra veneta, avendo approcciato al match in maniera nettamente più attenta e propositiva rispetto all’ultima uscita in campionato. E’ ancora Mazzanti a fare scorribande in attacco (7-3 al 13’), con i romagnoli che riescono ad allargare il margine di vantaggio fino al +6 (12-6 del 26’), con le reti in sequenza di Amaroli (2 rigori), Mazzanti (2) e Chiarini. La rete di Segat accorcia lo svantaggio dei locali a poco più di un minuto dall’intervallo.

Nella ripresa Romagna in campo con Bartoli, Chiarini, Di Domenico, Mazzanti, Mandelli, Amaroli e Gollini (che si scambia con Montanari in alternanza attacco-difesa). Dopo 2’, Chiarini si fa escludere per 2’ e i locali han già segnato 2 reti, accorciando sul 12-9. E al 3’30” arriva il -2, in un avvio di ripresa non molto a ritmo: infatti coach Folli richiama subito la squadra in un timeout utile a far ritornare gli arancioblu in “clima partita”.

La prima rete del Romagna arriva dopo 5’40” e si concretizza sulla staffilata sotto all’incrocio dei pali di Stefano Babini (13-10). All’8’ Mandelli compie due prodezze in due conclusioni consecutive che sono propedeutiche al minibreak ospite (15-11 al 9’13”). All’11’30” un contropiede perfetto orchestrato da Chiarini che sfrutta il recupero di Bartoli, porta alla conclusione acrobatica (con pallonetto preciso) Di Domenico per il 16-11 con gli ospiti che tornano sul +5. Spazio anche per Zanoni da centrale, al 15’40” arriva il -2 dei locali con il Romagna che sbaglia troppo in attacco (16-14), giocando spesso al limite del passivo e, quindi, arrivando a conclusioni forzate. A metà tempo entrano Tassinari e Redaelli, ma i locali accorciano fino al -1, prima della prodezza dall’ala di Di Domenico al 19’ (17-15).

Quindi sono i gialloblu di casa a sbagliare un paio di conclusioni consecutive e il Romagna torna sul +3. Il 19-15 al 24’ porta la firma di Ramondini che in tuffo segna sull’assist di capitan Tassinari, abile nella ripartenza dopo la prodezza di Redaelli. Il 20-15 è opera di Di Domenico, con gli ospiti che si ritrovano in questo frangente in doppia superiorità numerica.Il 22-17 è un autentico gioiello di Fabrizio Tassinari che segna dal limite della propria area dopo l’ennesima parata di Redaelli. Negli ultimi giri di lancette non accade nulla di rilevante e la Pallamano Romagna ritrova il successo dopo il ko casalingo incassato dal San Vito Marano.

ODERZO-PALLAMANO ROMAGNA 18-22 (p.t. 7-12)

Oderzo: Malisan, Boscariol, Cella, Elli 4, Andreon 4, Battistella, Collodel, Franceschini, Giolo, Mazzariol 1, Tocchetto 4, Maicosa, Segat, Pikalek. All: Andreasic

Romagna: Redaelli, Mandelli, Albertini, Amaroli 4, Babini 2, Bartoli 1, Bandini 1, Chiarini 2, Di Domenico 4, Drago, Gollini, Mazzanti 5, Ramondini 2, Tassinari 1, Zanoni, Montanari. All: Folli

Arbitri: Bazzanella e Stilo

Partita a porte chiuse

12^ giornata

Oderzo-Pallamano Romagna 18-22

Leno-Malo 22-23

Crenna-Vigasio 24-20

Mezzocorona-Arcom 26-27

Ferrara United-Torri 31-30

Tirol-San Vito Marano 09.05.21

Cologne-Cassano Magnago 12.05.21

Classifica:

Malo 46, Tirol 36, Torri 35, Crenna 31, Cologne e Arcom 29, Pallamano Romagna 26, Cassano Magnago e Ferrara United 25, San Vito Marano 16, Vigasio 15, Leno 14, Mezzocorona 9, Oderzo 6.