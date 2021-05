Lunedì 10 maggio, Terme di Riolo inaugura la nuova stagione termale

Lunedì 10 maggio, le Terme di Riolo inaugurano la nuova stagione termale. “Sono molto felice di annunciare l’apertura della stagione termale 2021 – dichiara la nuova Direzione Sanitaria di Terme di Riolo, dottoressa Mara Angela Mascherpa – la nostra è una struttura sanitaria autorizzata e accreditata che da sempre rivolge la massima attenzione alla salute e al benessere di tutti i suoi ospiti e dello staff operando nel pieno rispetto delle linee guida e delle normative vigenti.”

“Dal 10 di maggio saranno fruibili tutti i cicli di terapia termale – prosegue la dottoressa Mascherpa – oltre alle visite specialistiche e alle prestazioni riabilitative, anche in convenzione con Inail, già erogate in sicurezza da febbraio. Terme è sinonimo di prevenzione e cura, e il nostro Centro propone programmi personalizzati prescritti da medici specialisti che valutano attentamente la storia clinica e le necessità di salute di ogni paziente. Terme di Riolo e il suo parco secolare sono il luogo ideale per il recupero post Covid e il potenziamento delle difese immunitarie attraverso cure termali, attività riabilitative, rilassamento e rinforzo muscolare e psicofisico. Dal 10 di maggio ricomincerà anche il “Progetto Benessere Fibromialgia” nato dalla importante e dinamica collaborazione tra Amrer (Associazione Malati reumatici Emilia Romagna) e il nostro Centro, durante il quale le pazienti traggono sollievo da esercizi mirati, fanghi e massaggi e condividono esperienze acquisendo consapevolezza.

“Stiamo infine lavorando – conclude la Direzione Sanitaria – a nuovi protocolli per i pazienti Parkinson, per implementare l’offerta già presente e migliorare il benessere delle persone affette da questa malattia invalidante”

Terme di Riolo, in provincia di Ravenna, è convenzionato con il SSN per i seguenti cicli di cura termale: fangoterapia, balneoterapia in vasca singola, bagno con idromassaggio per vasculopatie periferiche, cure inalatorie, ciclo integrato della ventilazione polmonare, ciclo di cura per la sordità rinogena. Il Centro è inoltre convenzionato con Inail per tutti i cicli di cura termale, la riabilitazione motoria e respiratoria e l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione.

L’apertura settimanale a partire da lunedì 10 maggio fino a sabato 29 maggio prevede i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. La piscina termale terapeutica sarà accessibile esclusivamente per motivi di salute previa visita di ammissione gratuita e obbligatoria con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 8:00-12:30 15:00-18:30 sabato 8:00-12:30. Per informazioni e prenotazioni 0546 71045.