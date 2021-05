Unione: rischi climatici ed eventi estremi, un incontro formativo sugli strumenti di difesa. Incontro su YouTube lunedì 10 maggio

Lunedì 10 maggio dalle 9 alle 14 si terrà un workshop online organizzato nell’ambito del progetto europeo “Crisi Adapt II”, promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il progetto Crisi Adapt II (acronimo di “Climate risk information for supporting adaptation planning and operation”) intende sviluppare servizi a supporto di settori strategici sui quali i cambiamenti climatici avranno un impatto.

In particolare, il progetto ha utilizzato come caso studio il territorio del Comune di Conselice, sviluppando strumenti che servono per l’analisi degli scenari futuri in relazione ai rischi climatici e alla previsione di eventi estremi.

Tali strumenti potranno essere utilizzati per sviluppare azioni concrete di adattamento in relazione ai seguenti settori di interesse specifici: messa in sicurezza del territorio dal rischio alluvioni e gestione dell’emergenza, gestione della risorsa idrica di qualità per l’agricoltura, gestione della risorsa idrica per l’industria agroalimentare.

Sarà possibile seguire il workshop su YouTube al link https://youtu.be/jLvDB50TulI .

Il workshop è promosso in sinergia dall’Ufficio Europa, Servizio Ambiente e Servizio Educazione Ambientale.

Maggiori informazioni sul progetto Crisi Adapt II sono disponibili sul sito www.crisi-adapt2.eu/the-project.