Ascanio Celestini inaugura il Festival Polis al Teatro Alighieri di Ravenna

Martedì 11 maggio (ore 20, Teatro Alighieri) Ascanio Celestini uno dei più grandi autori e interpreti del teatro di narrazione, inaugura POLIS, il festival del teatro e della partecipazione, con la direzione di ErosAntEros e il contributo di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Celestini, attore, autore e regista, riporta in scena una delle sue opere più intense, Radio Clandestina, spettacolo che compie 20 anni e che lo ha fatto conoscere e amare dal grande pubblico. Il lavoro tratta dei giorni che precedono e seguono, a Roma, l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. Celestini, in un vortice di parole e con l’ausilio delle musiche originali e popolari di Matteo D’Agostino, ricostruisce la strage che costò la vita a 335 civili innocenti.

Così lo spettacolo raccontato dall’autore: Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione nazista a Roma viene spesso raccontata in maniera confusa, ma soprattutto l’eccidio delle Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette sono ormai parte di un mito negativo, di una storia che viene raccontata al contrario. Io ho provato, partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito a dare voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata.

In programma il primo giorno del festival (ore 18, Sala Corelli del Teatro Alighieri,) anche lo spettacolo Il bambino con la bicicletta rossa, una produzione della compagnia Virus Teatrali in collaborazione con Teatro Insania, selezionato dai cittadini che hanno partecipato al progetto VISIONARI nel 2020. Il lavoro, che nasce da una suggestione del giovane attore in scena, Antimo Casertano, scritto e diretto dal regista e drammaturgo Giovanni Meola, racconta del caso Lavorini, ovvero il primo rapimento di un minore finito tragicamente. Lo spettacolo, attraverso nove voci affidate a volto, corpo e voce di Casertano, ricostruisce una vicenda dimenticata e sepolta nonostante il clamore dell’epoca, e ne racconta i retroscena e i perché della sua scomparsa dalla memoria pubblica odierna. A seguire incontro con gli artisti e i Visionari.

Tutte le sere del festival sarà inoltre allestita nella platea del Teatro Alighieri l’installazione Seduti accanto a Zaky di Gianluca Costantini, nella speranza che il giovane studente dell’Università di Bologna venga presto liberato dalla prigione del Cairo in cui è detenuto da più di un anno. Le sagome di Patrick Zaky sono gentilmente concesse dalla Biblioteca Classense in occasione di POLIS 2021.

Così POLIS nelle parole dei due direttori artistici, Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros: nell’anno del settecentenario dantesco, POLIS si fa “rifugio” di alcuni tra gli artisti più interessanti del teatro italiano e internazionale, offrendo ai propri spettatori lavori che fanno riflettere su temi importanti come i diritti umani, il razzismo, il femminicidio, l’emergenza climatica, il ruolo dell’arte nella società.

Ascanio Celestini (Roma, 1972) autore, attore, musicista e regista. I suoi testi sono legati a un lavoro di ricerca sul campo e indagano nella memoria di eventi e questioni legate alla storia recente e all’immaginario collettivo. Tra i suoi spettacoli teatrali più conosciuti: Radio clandestina (2000), Scemo di guerra (2003), La pecora nera (2005), La fila indiana (2009), Pro patria (2011), Discorsi alla nazione (2013), Laika (2015) e Pueblo (2017).

Lavora attivamente anche all’estero e in particolare tra la Francia e il Belgio. Tra i tanti premi gli è stato consegnato due volte il premio Ubu, il Flaiano, il Dessì, Il premio Fiesole, il Ciak d’oro, ecc. Tra le sue pubblicazioni si ricorda Storie di uno scemo di guerra (Einaudi 2005), La pecora nera (Einaudi 2006), Lotta di Classe (Einaudi 2009), Io cammino in fila indiana (Einaudi 2011) e Pro patria (Einaudi 2012). Su di lui sono state pubblicate le biografie Tuttestorie di Patrizia Bologna (ed. Ubulibri, prefazione di Edoardo Sanguineti), L’invenzione della memoria.

Il teatro di Ascanio Celestini a cura di Andrea Porcheddu (Il Principe Costante Edizioni, 2005), Le carnaval verbal d’Ascanio Celestini (Peter Lang 2011), Un anarchico in corsia d’emergenza, Maria Laura Gargiulo (Laterza 2015). I suoi testi teatrali sono stati messi in scena in Francia, Portogallo, Belgio, Austria e Canada e sono tradotti in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Danimarca, Svezia, Olanda, Romania, Portogallo e Repubblica Ceca. Di lui scrisse Edoardo Sanguineti: «Non si sa se piangere o ridere, ma non importa niente. In questa compresenza assoluta di comico e di tragico si ritrova incarnata la grande modalità tragica moderna».

Virus Teatrali

Giovanni Meola, drammaturgo, sceneggiatore, formatore, regista teatrale e cinematografico. Ha vinto i premi: Girulà 2007, Enriquez 2008, Landieri 2012, Honorary Fellowship 2019 presso Institute of the Arts of Barcelona. È direttore artistico di Virus Teatrali. Si occupa del format e della direzione artistica delle rassegne teatrali Teatro alla Deriva (X ed.) e Teatro Deconfiscato (III ed.). Tra le regie, Io So e Ho Le Prove, liberamente tratto dall’omonimo saggio-memoriale, caso editoriale 2015, che sarà ospite a Campania Teatro Festival 2021; Il Giorno della Laurea, prodotto dallo Stabile di Napoli; Il bambino con la bicicletta rossa, semifinalista a In-Box e scelto dai Visionari di Ravenna nel 2020; Tre. Le Sorelle Prozorov e Amleto, i titoli più significativi delle riscritture collettive con i suoi attori. Come formatore lavora per scuole di teatro, scuole secondarie e carceri. Nel 2017 esce il primo volume del suo Teatro, ed. Homo Scrivens, prefazione di Elena Bucci. Per il cinema ha diretto, tra gli altri, Dapporto, Scarpati, D’Abbraccio, vincendo con i suoi cortometraggi premi nazionali e internazionali. Il documentario La Conversione ha vinto il RIFF 2020 ed è selezionato al Los Angeles Italia Film Festival 2021.

Antimo Casertano, diplomato nel 2010 all’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, diretta da Alvaro Piccardi, prende parte, dopo il diploma, ai seguenti spettacoli: Dignità autonome di prostituzione, regia Luciano Melchionna; Qualcuno volò sul nido del cuculo e Fronte del Porto, regia Alessandro Gassmann; La paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi, premio NuovoImaie al 60esimo Festival di Spoleto; GlobE(a)l Shakesperare di Gabriele Russo; Hospes-itis di Fabio Pisano (premio Hystrio 2020), regia Davide Iodice; Il bambino con la bicicletta rossa, scritto e diretto da Giovanni Meola. Gestisce la Compagnia Teatro Insania con la quale autoproduce i suoi lavori. Come regista, autore e attore ha prodotto: U.D.I.E.N.Z.A. da L’udienza di Vàclav Havel; Gli Innamorati, riscrittura da Carlo Goldoni; Gemito – l’arte d’ ‘o pazzo, sullo scultore Vincenzo Gemito, che debutterà a Campania Teatro Festival 2021.

INFO: info@polisteatrofestival.org | http://polisteatrofestival.org

BIGLIETTI

TEATRO ALIGHIERI Intero € 15 | Ridotto Visionari* € 10 | Soci ErosAntEros € 7 | Under30 € 3

SALA CORELLI Intero € 10 | Ridotto Visionari* € 7 | Soci ErosAntEros € 5 | Under30 € 3

CARNET 3 SPETTACOLI 2 spettacoli al Teatro Alighieri + Di terra e d’oro € 25

ABBONAMENTO TEATRO ALIGHIERI 6 spettacoli al Teatro Alighieri € 50

*riduzione riservata ai cittadini che hanno partecipato al progetto Visionari di Ravenna

Gli incontri al Teatro Alighieri dopo gli spettacoli sono gratuiti ma riservati agli spettatori che hanno assistito allo spettacolo.

Il dibattito Quale domani per il teatro? alla Biblioteca Classense è gratuito ma limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Per prenotazioni: info@polisteatrofestival.org, tel. 3474694147

BIGLIETTERIA E PREVENDITE

Ingresso limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Nel biglietto saranno specificate le modalità d’ingresso per gli spettatori.

Per acquisti: Teatro Alighieri tel. 0544 249244 e su teatroalighieri.org

IAT Ravenna, Piazza San Francesco 7, tel. 0544 482838 | IAT Teodorico, via delle Industrie 14, tel. 0544 451539 | IAT Cervia, via Evangelisti 4, tel. 0544 974400

La Cassa di Ravenna Spa (tutte le filiali).

PROGRAMMA

Martedì 11 maggio 2021 – Teatro Alighieri

ore 18, Sala Corelli

IL BAMBINO CON LA BICICLETTA ROSSA Virus Teatrali – selezione VISIONARI 2020

a seguire incontro con gli artisti e i Visionari

ore 20, Teatro Alighieri

RADIO CLANDESTINA Ascanio Celestini

Mercoledì 12 maggio 2021 – Teatro Alighieri

ore 18, Sala Corelli

APOCALISSE TASCABILE Compagnia Fettarappa Sandri / Guerrieri – selezione VISIONARI 2021

a seguire incontro con gli artisti e i Visionari

ore 20, Teatro Alighieri

PADRE NOSTRO Babilonia Teatri

Giovedì 13 maggio 2021 – Teatro Alighieri

ore 18, Sala Corelli

DI TERRA E D’ORO Elena Bucci / Le Belle Bandiere

ore 20, Teatro Alighieri

IO NON SONO UN NUMERO Teatro Miela / Bonawentura

Venerdì 14 maggio 2021 – Teatro Alighieri

ore 18, Sala Corelli

DI TERRA E D’ORO Elena Bucci / Le Belle Bandiere

ore 20, Teatro Alighieri

SCONCERTO PER I DIRITTI ErosAntEros

a seguire incontro con gli artisti, Gianluca Costantini, Andrea Maestri, Luca Cortesi e gli studenti internazionali del Master I-Contact dell’Università di Bologna

Sabato 15 maggio 2021 – Biblioteca Classense

ore 15, Chiostro

QUALE DOMANI PER IL TEATRO?

dibattito e presentazione del libro Quale teatro per il domani? con Elena Bucci / Le Belle Bandiere, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò / Motus, Silvia Costa, Chiara Lagani / Fanny & Alexander in dialogo con Davide Sacco e Agata Tomšič / ErosAntEros, introduce e coordina l’incontro il prof. Marco De Marinis

Sabato 15 maggio 2021 – Teatro Alighieri

ore 18, Sala Corelli

DI TERRA E D’ORO Elena Bucci / Le Belle Bandiere

ore 20, Teatro Alighieri

DIALOGHI CON LEUCÒ Silvia Costa

Domenica 16 maggio 2021 – Teatro Alighieri

ore 18, Sala Corelli

DI TERRA E D’ORO Elena Bucci / Le Belle Bandiere

ore 20, Teatro Alighieri

I GIGANTI DELLA MONTAGNA Valentina Banci