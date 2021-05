Lavori in via Baiona: disagi per il traffico proprio nella stagione estiva, non ci si poteva pensare prima?

Sono iniziati, in maggio, i lavori di sistemazione del ponte in via Baiona con il traffico, regolato da semafori, a senso unico alternato. Se i lavori fossero iniziati non saremmo in questa situazione. La riaperture delle spiagge di Marina Romea e Porto Corsini, la voglia di evasione in spiaggia, all’aria aperta, determina un notevole traffico di auto nei fine settimana con file notevoli. Non ci si deve pensare prima di fare iniziare i lavori?

Vorrei inoltre segnalare a chi dirige i lavori pubblici, che a dovrebbe arrivare la prima nave di croceristi. Lavori stradali (ed altro) a Porto Corsini , il traffico a senso unico alternato sul ponte della Baiona, sono un biglietto da visita non certamente esaltante…

Marcello