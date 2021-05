Anche Mirabilandia a Roma alla manifestazione per la riapertura anticipata dei parchi tematici. Il video dello showman Davide Padovan

C’è anche una rappresentanza del parco divertimenti di Mirabilandia alla manifestazione in programma quest’oggi, 11 maggio, in piazza del Popolo a Roma per chiedere che i parchi tematici e acquatici italiani riaprano prima del 1° luglio, data stabilita dal Governo.

In Piazza del Popolo non poteva mancare Davide Padovan, volto noto di Mirabilandia, showman che da 16 anni anima gli spettacoli del parco divertimenti ravennate. E’ stato lui, a metà aprile, a lanciare una petizione on line per chiedere di anticipare la riapertura dei parchi tematici.

In perfetta sintonia con l’atmosfera divertente e allegra che anima i parchi divertimento dedicati alle famiglie, la manifestazione promette di essere pacifica e colorata, a misura di bambino, con tanta musica, palloncini e un palco sul quale sfileranno i personaggi dei cartoon e le mascotte dei parchi.