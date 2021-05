La città che non ci piace: cassonetti di Via Rembrandt a Lido Adriano non svuotati da 4 giorni. Perchè?

Oggi, martedì 11 maggio, i nostri cassonetti di Via Rembrandt, Lido Adriano, zona Campeggi sono così (vedi foto). E non credo si possa parlare di inciviltà dei residenti o dei villeggianti perchè quando i cassonetti sono pieni… sono pieni!

E’ da sabato che non passa il camion per la raccolta dei rifiuti….è il quarto giorno oggi….cosa è successo? Si è rotto il camion? La raccolta non dovrebbe essere fatta giornalmente? E’ questo il “biglietto da visita” che vogliamo dare ai nostri turisti che cominciano ad arrivare (il Campeggio ha aperto proprio sabato!)?

Io non so cosa sia successo ma purtroppo non è la prima volta, specialmente dopo i week-end, quando invece ce ne sarebbe più bisogno. Penso che chi di dovere (il Comune?) dovrebbe verificare per risolvere il disservizio e controllare che Hera o Ciclat o chicchessia svolga correttamente il servizio per cui è pagato e che i cittadini pagano con la Tari.

Grazie

P.