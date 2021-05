La Pieve intitola il centro San Michele ai coniugi Zaccagnini: alla cerimonia Bonaccini, de Pascale e mons. Ghizzoni

Si terrà domani, mercoledì 12 maggio in forma privata, la cerimonia di intitolazione ai coniugi Anna e Benigno Zaccagnini del Centro Residenziale San Michele, gestito dalla cooperativa sociale La Pieve. Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’arcivescovo di Ravenna mons. Lorenzo Ghizzoni, che benedirà la nuova targa posta fuori dal centro.

La struttura attualmente ospita e accoglie adulti con disabilità fisica e/o psichica di grado medio/grave e con autonomie, espresse o potenziali, e propone attività socio abilitative e percorsi educativi. Nell’ambito della rete strutturata dei servizi alla persona, il Centro Anna e Benigno Zaccagnini rappresenta uno spazio privilegiato per promuovere la massima autonomia possibile della persona ospitata attuando percorsi educativi e abilitativi flessibili.

Attualmente è in corso una ristrutturazione del complesso che darà modo di realizzare nuovi spazi per accogliere nuovi ospiti e un ambiente per il “dopo di noi”. La struttura si trova a San Michele a Ravenna, dove per lunghi anni è stato parroco don Giuseppe Zaccagnini fratello di Benigno. La targa di intitolazione del centro sarà scoperta dai figli di Benigno ed Anna Zaccagnini, Livia, Carlo e Giovanni.