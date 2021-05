“Mattoncini in vetrina” al Private Banking della Cassa di Ravenna: spicca un Mausoleo di Teodorico di oltre 4000 Lego

Romagna Lug (Lego User Group), in collaborazione con La Cassa di Ravenna S.p.A., presenta “Mattoncini In Vetrina”, l’esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego: la mostra è allestita all’interno delle vetrine del “Private Banking” della Cassa di Ravenna in Piazza del Popolo, a Ravenna. Le opere rimarranno esposte dal 12 al 25 maggio e saranno visionabili dall’esterno durante tutto il giorno.

“Dopo oltre un anno di assenza – scrivono da Romagna Lug – periodo nel quale a causa della pandemia è stato impossibile organizzare le mostre, gli eventi e i Festival ai quali vi avevamo abituato, finalmente ritorniamo in una nuova modalità, in una nuova veste. La voglia e la passione di costruire ci ha sempre accompagnati in quest’ ultimo periodo, e il nostro intento è quello di mantenere anche in voi la stessa passione e la stessa voglia di sognare e di usare la fantasia, che solo il mondo LEGO può offrire. Siamo felici di riuscire a riproporre ai visitatori, al pubblico appassionato di LEGO, un piccolo angolo colorato all’interno della piazza principale di Ravenna. Se siete a passeggio per il Centro della città, prendetevi un pausa e soffermatevi ad ammirare alcune nostre costruzioni Lego. Troverete svariate creazioni realizzate con i famosi mattoncini colorati danesi, appartenenti a differenti tematiche: ci sarà un angolo tutto a tema Disney, un mosaico a tema Batman, Lo Hobbit, una collezione originale di treni city, il Mausoleo di Teodorico di Ravenna (riprodotto con oltre 4000 mattoncini), creazioni a tema Castle/Steampunk e altre sorprese”