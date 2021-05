Ravenna. Club del Sole celebra Dante Alighieri e lancia il polo turistico Smart Holiday Park

Nel ravennate è già Dantemania con un susseguirsi di eventi in programma. Fervono a Ravenna le celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, iniziate lo scorso settembre con la riapertura solenne della tomba restaurata. Tutta Italia e soprattutto le città in cui visse Dante, da Firenze – che lo vide nascere e poi lo esiliò – a Verona – che prima lo ospitò e poi lo lasciò andare – a Ravenna – che lo accolse fino alla fine dei suoi giorni, vedranno nell’arco del 2021 un fittissimo calendario di manifestazioni e iniziative letterarie in suo ricordo.

Anche Club del Sole, leader in Italia della vacanza outdoor sul mare con una forte presenza nel ravennate, ulteriormente rafforzata dalle 4 recenti acquisizioni a Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, si unisce alle celebrazioni con un ricco programma di accoglienza e intrattenimento per tutta la famiglia nei suoi confortevoli Villaggi.

Smart Holiday Park Ravenna, di cui fanno parte 3 Villaggi Club del Sole, Adriano, Marina e Pini, è il nuovo parco open air di 280 mila mq con più di 1 km di spiaggia privata che arricchisce l’esperienza di una vacanza in un territorio già denso di storia e bellezze naturali ad itinerari immersivi a tema sulle orme di Dante.

Adriano, Marina e Pini, situati a pochi metri di distanza tra loro, in area compresa tra Punta Marina e Lido di Adriano, costituiscono un polo di eccellenza per accoglienza, intrattenimento e divertimento e la soluzione ideale per ogni famiglia che desideri coniugare vacanza in libertà a coinvolgenti giochi, menu a tema, contest e itinerari alla riscoperta dei luoghi danteschi.

3 villaggi distinti ma un luogo unico dove convergono servizi ed attrazioni dall’alto valore aggiunto in un sapiente mix di divertimento e cultura. L’Holiday Park di Club del Sole mette a disposizione dei suoi ospiti 3 stabilimenti balneari, 2 parchi acquatici con idromassaggio e terrazza solarium, 4 ristoranti di cui una suggestiva Braceria sul mare, 2 aree intrattenimento, 3 miniclub, 3 campi sportivi attrezzati per vivere un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con il territorio e la sua storia.

La Braceria è un’autentica “chicca” del nuovo polo turistico: un ristorante sulla spiaggia dove a pochi passi dalla sabbia fine si cucinano carni e pesci alla brace recuperando le antiche tradizioni romagnole. Sulla terrazza è possibile sorseggiare aperitivi al tramonto, illuminata verso sera dalle luci calde del braciere che arde sulla spiaggia e crea una suggestiva atmosfera.

I 3 villaggi formano una vera città immersa nel verde delle pinete e dotata di tutti i comforts dove si potrà anche conciliare lavoro e vacanza con la famiglia grazie ad un attrezzato Smart Working Village, usufruire della formula di finanziamento Easy Pay per una comoda rateizzazione della vacanza e, novità 2021, la Monetica per effettuare pagamenti cashless all’interno dell’Holiday Park.

Una ricca animazione completerà il soggiorno e affiancherà gli itinerari culturali alla scoperta della vita di Dante; i villaggi proporranno infatti un ricco intrattenimento immersivo nella Divina Commedia con spettacoli teatrali itineranti e di improvvisazione dedicati ai gironi danteschi, animazione tematica per i più piccoli e molto altro ancora per vivere una vacanza all’insegna del divertimento ma con uno sguardo alla cultura e alla storia di cui Ravenna è ricca e Club del Sole suo portavoce.

L’immaginario dantesco viene ricreato attraverso la videoproiezione ed elementi scenografici e Inferno, Purgatorio e Paradiso sono gli scenari nei quali gli acrobati danzeranno con energia e stile nei teatri dei villaggi portando in scena lo spettacolo itinerante in esclusiva per i clienti Club del Sole “Dante The Show”, che accompagna in un viaggio indimenticabile tra musica, danza e immagini.