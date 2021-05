Ravenna. In arrivo il secondo appuntamento di “Incanto Dante” nella Basilica di San Francesco

Domenica 16 maggio 2021 alle 19.30 , nella Basilica di San Francesco di Ravenna, il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali e la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco presentano il secondo appuntamento della stagione 2021 di “Incanto Dante”, la rassegna che unisce letture della Divina Commedia di Dante Alighieri, una scenografia per immagini e musiche scelte per l’occasione. Come da tradizione della manifestazione culturale, dopo una breve introduzione alle letture, gli attori Ermelinda Nasuto e Roberto Magnani leggeranno i canti del Paradiso XI, XII, XIII e XIV.

Il pubblico verrà proiettato nel IV Cielo, quello del sole. San Tommaso d’Aquino spiega a un Dante dubbioso, confuso tra la vanità terrena e lo splendore celeste, che Dio è Verità. In tal modo, il santo può indovinare i pensieri del poeta. La saggezza infinita del Creatore avrebbe disposto affinché due campioni della fede vigilassero per rendere la Chiesa migliore, una casa sicura. San Tommaso nel canto XI celebra la luce di Francesco, povero tra i poveri.

Il santo patrono d’Italia come “Imitatio christi”, secondo Dante. A seguire le letture abbracceranno i canti XII, XII e XIV dove si potranno ascoltare il panegirico di San Domenico, l’esortazione a non emettere giudizi affrettati e la difesa della fede, ovvero gli spettatori faranno la conoscenza degli spiriti della fede.

Nasuto e Magnani come di consueto introdurranno agli spettatori le letture che verranno interpretate nel corso della serata. L’orchestra della Cappella della Basilica di San Francesco eseguirà gli intermezzi musicali, durante i quali verranno proiettate immagini tratte da pubblicazioni conservate presso la biblioteca del Centro Dantesco di Ravenna, contestuali alle letture.

Il coordinamento relativo alla scelta dei brani e dei lettori è a cura di Chiara Lagani di E-Production/Fanny&Alexander – Menoventi. Ingresso a offerta libera

