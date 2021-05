Associazione ToGether: torna il centro estivo green e a settembre arriva un Festival dedicato all’ambiente

Con il ritorno alla “quasi normalità” legato alla zona gialla, riprende anche l’attività organizzativa di ToGether – Associazione Tozzi Green ODV, l’associazione di volontariato che promuove e sostiene l’educazione ambientale attraverso iniziative varie.

E fra gli eventi in cantiere ce ne sono almeno due già in fase di avanzata progettazione, che rivestono particolare importanza per l’associazione (e che naturalmente si svolgeranno seguendo le indicazioni di sicurezza legate al Covid).

Da un lato, la riproposta del Centro Estivo Green presso il Caseificio Buon Pastore a Sant’Alberto di Ravenna, dedicato ai dipendenti Tozzi Green. Un’iniziativa che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ebbe un ottimo riscontro, anche perché nata in sostegno alle necessità emerse dal periodo di lockdown: fra giugno e settembre, infatti, 17 bambini presero parte al camp, vivendo a stretto contatto con la natura e imparando – divertendosi – ad approcciarsi al riuso sostenibile, alle conoscenze agricole, all’energia rinnovabile. L’idea è appunto quella di replicarla fin dal prossimo mese, dopo la fine della scuola, sempre nell’area di Sant’Alberto.

E gli stessi spazi del Caseificio Buon Pastore saranno teatro ai primi di settembre – in occasione del secondo compleanno di ToGether – della prima edizione di un Festival dedicato all’ambiente, che l’associazione regalerà alla città invitando una serie di personalità significative che operano in ambito green su scala nazionale (amministratori e imprenditori, intellettuali e giornalisti, esponenti del mondo universitario ed enogastronomico) per dare vita a riflessioni aperte su temi come l’economia circolare, la transizione ecologica, la sussidiarietà. In una giornata che abbinerà l’aspetto culturale a quello conviviale, alternando i dibattiti alla musica dal vivo e alla possibilità di degustare le specialità del territorio.